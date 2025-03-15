2 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Olay, İzmir Ankara Caddesi Armutlu Kavşağı mevkiinde yaşandı. Alkollü sürücü C.G. (62), karşı şeride geçerek emekli Albay Himmet Konuk (67) ile eşi Muhterem Konuk’un (65) hayatını kaybetmesine, aynı araçta bulunan kızları B.K.S. (43) ve torunları R.S.’nin (5) ise ağır yaralanmasına sebep oldu. Kazanın ardından C.G. gözaltına alındı.

ALKOL SEVİYESİ YÜKSEK ÇIKTI

Kazada yaralanan alkollü sürücünün yapılan alkol testinde 239 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, C.G. çıkarıldığı sulh ceza mahkemesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, alkollü sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılığın itirazı üzerine, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan C.G., jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan C.G., cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

9 Mart’ta Kemalpaşa ilçesi Ankara Caddesi üzerinde, Himmet Konuk’un kullandığı 35 CIE 546 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı mevkiinde karşı yönden gelen ve refüjü aşarak gelen C.G. idaresindeki 35 GA 8560 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada emekli Albay Himmet Konuk’un kullandığı araçta yolcu olarak bulunan eşi Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, Himmet Konuk, kızı B.K.S. ve torunu R.S. ağır yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Himmet Konuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZELER MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden emekli Albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Kızları B.K.S. ile torunları R.S. ise tedavi sürecine devam ediyor. Kazaya sebep olan alkollü sürücü C.G., ağır alkol seviyesi nedeniyle gözaltına alındı.