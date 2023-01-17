17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 kişiyi boğarak öldüren kadın katil boğularak can verdi

2 kişiyi boğarak öldüren kadın katil boğularak can verdi

Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan mahkum yemek yerken boğularak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:57
Takip Et

2 kişiyi boğarak öldüren kadın katil boğularak can verdi

2 kişiyi boğarak öldüren kadın katil boğularak can verdi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan 49 yaşındaki bir kadın mahkumun yemek yerken boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Japonya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miyuki Ueta isimli mahkumun geçtiğimiz cumartesi günü hücresinde yemek yediği sırada boğulduğu ve yetkililerin tüm müdahalesine rağmen bilincini kaybettiği kaydedildi. 

Hiroshima'da bulunan hapishaneden acil servise nakledilen Ueta'nın, yaklaşık 3 saat sonra öldüğü doğrulandı. Ueta'nın 10 Ocak'ta bir kez daha boğulma tehlikesi geçirdiği ancak kurtarıldığı öğrenildi.

İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Ueta, 2009 yılında o dönem 47 yaşında olan kamyon şoförü Kazumi Yabe'yi ilaçla uyuttuktan sonra denizde boğarak öldürmüş, aynı yılın Ekim ayında ise elektronik mağazası sahibi 57 yaşındaki Hideki Maruyama'yı ilaçla uyuttuktan sonra suda boğarak ölümüne neden olmuştu. 

Kurbanlarına borçlu olduğu kamuoyuna yansıyan Ueta, idam cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Ueta'nın cezası 2017 yılında kesinleşmişti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
3
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
4
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
5
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
6
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.