Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın en gollü maçında Merkür Jet Erbaaspor, Kepezspor'u 6-1 mağlup etti.
Ligde Kırmızı Grup'ta ve Beyaz Grup'ta dün ve bugün oynanan 18 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
KIRMIZI GRUP
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor: 3-0
Muşspor-KCT 1461 Trabzon FK: 4-0
Granny's Waffles Kırklarelispor-Mardin 1969: 1-1
ISBAŞ Isparta 32-Ankara Demirspor: 4-0
Arkent Arnavutköy Belediyespor-Aliağa Futbol: 1-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor: 3-1
Bursaspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Adanaspor-Somaspor: 0-0
Menemen FK-Fethiyespor: 2-1
BEYAZ GRUP
Bucaspor 1928-İskenderunspor: 0-1
GMG Kastamonuspor-MKE Ankaragücü: 0-2
Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-4
Kepezspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-6
Karaman FK-Altınordu: 2-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Adana 01 FK: 4-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
Karacabey Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-4
Muğlaspor-Seza Çimento Elazığspor: 2-1