2 milyar yıldan daha eski su bulundu: Tadı bilim insanlarını bile şaşırttı

Kanada’daki bir maden ocağında yapılan araştırmada, 2 milyar yıldan daha eski bir su bulundu. Bilim insanları, bu eski sıvının içinde yaşam izleri olduğunu ve tadının bile onları şaşırttığını açıkladı.

Profesör Barbara Sherwood Lollar liderliğindeki jeoloji ekibi, suyun yer altındaki çatlaklarda korunduğunu ve milyarlarca yıl boyunca yüzeyle hiçbir temasının olmadığını belirtti. Bu durum, suyun jeolojik olarak neredeyse tamamen izole kalmasını sağladı.

CANLILARA DAİR YENİ BİLGİLER SUNUYOR

Araştırmacılar, suyun yalnızca yaş açısından değil, bilimsel açıdan da oldukça ilginç olduğunu vurguladı. İçinde tespit edilen mikroorganizmalar, milyarlarca yıl boyunca Dünya’nın derinliklerinde hayatta kalabilen canlılara dair yeni bilgiler sunuyor.

SUYUN TADI NASIL?

Sherwood Lollar, ekip olarak suyun tadına bakmayı da denediklerini ifade etti. Profesör, “Suyu tattığımızda aşırı tuzlu ve acı bir tat aldık. Deniz suyundan çok daha yoğun bir tuzluluğu var” dedi. Bu yoğun tuzluluk, suyun uzun süre izole kalması ve çevredeki kayalardan minerallerin birikmesi sonucu oluşuyor.

