2 milyon TL’lik eşya çalan şüpheliler 310 saatlik çalışma sonucunda yakalandı

Kaynak: İHA
2 milyon TL’lik eşya çalan şüpheliler 310 saatlik çalışma sonucunda yakalandı

Malatya'da, kamu kurumlarından yaklaşık 2 milyon TL'lik eşya çaldığı tespit edilen 2 zanlı 310 saatlik çalışma sonucunda yakalandı.

Malatya'da, kamu kurumlarından yaklaşık 2 milyon TL'lik eşya çaldığı belirlenen 2 zanlı izlenen 310 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakayı ele verdi. Zanlılardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da 10 Ağustos tarihinde kent merkezindeki bazı kamu kurumlarında gerçekleşen hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde izlenen 310 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, H.Y. ve H.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldığı aktarıldı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında eşya çaldıkları belirlenen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye gelirken, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilerek tutuklandı.

Ele geçirilen eşyalar ise söz konusu kurumlara bırakıldı.

2 milyon TL’lik eşya çalan şüpheliler 310 saatlik çalışma sonucunda yakalandı

2 milyon TL’lik eşya çalan şüpheliler 310 saatlik çalışma sonucunda yakalandı

Son Haberler
Küfürü yedi camı kırdı
Küfürü yedi camı kırdı
Anadolu Efes ve Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması
Anadolu Efes ve Corendon Airlines arasında sponsorluk anlaşması
Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)
Hatay'da deprem! (12 Eylül 2024)
Narin'in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Narin'in anne ve babası dahil 9 kişi hakkında tutuklama kararı
Sanayici isyan etti: Mallarımız dünyayı dolaşıyor biz vize alamıyoruz
Sanayici isyan etti: Mallarımız dünyayı dolaşıyor biz vize alamıyoruz