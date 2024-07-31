2 milyonluk hırsızlık zanlısı yakalandı

Kaynak: İHA
2 milyonluk hırsızlık zanlısı yakalandı

Batman ve çevre illerde, şehir merkezlerinde yol kenarları ve bina girişlerinden 2 milyon TL değerinde akü ve kablo çalan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman ve Siirt başta olmak üzere çeşitli illerde özel anahtarla dolapları açarak hırsızlık yapan zanlı fark edilince yetkililer durumu polise bildirdi. Batman ve çevre illerde başlatılan operasyon sonucu zanlının Batman'da olduğu tespit edildi.

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, zanlının gizlendiği adres belirlendi ve sabaha karşı düzenlenen operasyonla H.B. yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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