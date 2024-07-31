Suç makinası kadınlar yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suç makinası kadınlar yakayı ele verdi

Kayseri'de birçok suç kaydı olduğu öğrenilen kadınlar emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Suç makinası kadınlar yakayı ele verdi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan kadınlar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 250 bin TL değerinde ziynet eşya hırsızlığı ihbarının ardından harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan G.D.Ç. (38), hırsızlık suçundan 44 adet kaydı bulunan S.Ç. (31) ve A.T. (19) yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerden S.Ç.’ye adli kontrol kararı verilirken, G.D.Ç. ve A.T. adlı kadınlar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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