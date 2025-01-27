2 otomotiv devi 100 bin aracını geri çağırıyor. Ölümcül hata tespit edildi

Artı49'un haberine göre, Stellantis Grubu’na ait Opel ve Peugeot, küresel bağlantılarda tespit edilen vidalama hatası nedeniyle yaklaşık 100.000 aracı geri çağırıyor. Sorunun, direksiyonun işlevsiz hale gelmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Stellantis Grubu’na ait Opel ve Peugeot markaları, küresel bağlantılardaki vidalama hatası nedeniyle yaklaşık 100.000 aracı geri çağırıyor. Söz konusu hata, direksiyonun işlevsiz hale gelmesine ve tekerleğin yana kaymasına neden olabiliyor.

Peugeot’nun 2023-2024 model yıllarına ait 3008 ve 5008 modelleri, dünya genelinde 94.584 aracın geri çağrılmasına yol açtı. Almanya'da ise bu sayının 6.810 civarında olduğu bildirildi. Geri çağrı işlemi, Almanya’daki Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi (KBA) tarafından "14678R" referans numarasıyla kaydedildi.

Opel markasında ise, 2024 üretimi Grandland modelinin 6.372 aracı geri çağrıldı. Almanya’daki etkilenen araç sayısı yaklaşık bin 788. Opel, bu araçların henüz müşterilere teslim edilmediğini açıkladı. Opel'in geri çağrısı, KBA tarafından "14680R" referans numarasıyla kaydedildi.

Etkilenen araç sahiplerine, markalar tarafından bilgilendirme yapılarak, yetkili servislere başvurmaları önerildi. Araçlar, servislerde küresel bağlantıları değiştirilerek güvenli hale getirilecek. İşlemin genellikle bir saat içinde tamamlanacağı belirtildi.

Geri çağırma işlemleri, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek bu hataların önlenmesi adına büyük önem taşıyor. Peugeot ve Opel, sorun çözülene kadar araç sahiplerinin dikkatli olmalarını ve araçlarını servislere götürmelerini tavsiye ediyor.