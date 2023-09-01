2 terörist inlerinde öldürüldü. Kaçacak fırsat bulamadılar

Van'da Atak helikopterinin keşif uçuşundan sonra teröristlerin gizlendikleri ev zırhlı birlikler tarafından çevrildi. 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü geçirildi.

2 terörist inlerinde öldürüldü. Kaçacak fırsat bulamadılar

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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