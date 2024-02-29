2 TIR'ın arasında kaldı öldü

Kaynak: İHA
2 TIR'ın arasında kaldı öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada iki TIR'ın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren kaza saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi.

Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki 16 AOU 016 plakalı otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı TIR da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılırken otomobile arkadan çarpan TIR şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

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