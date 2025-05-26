2 TIR'ın arasında sıkışan kamyonet akordiyona döndü!

Kaza, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR, Rize'den Trabzon istikametine ilerleyen B.M. yönetimindeki 61 PE 377 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonet, önünde seyir halindeki 06 DUF 281 plakalı TIR'a çarptı. 2 TIR arasında kalarak hurdaya dönen kamyonette sıkışan 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen kamyonet ile 2 TIR çekiciyle kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.