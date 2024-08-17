2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 sene hapis cezasıyla araması olan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandıktan sonra Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.