2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te 2 sene hapis cezası ile aranan şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 sene hapis cezasıyla araması olan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Ekipler tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandıktan sonra Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Son Haberler
Trafikte pes dedirten görüntüler: Motosikletle halı taşıdılar Yaşam
Trafikte pes dedirten görüntüler: Motosikletle halı taşıdılar
Serik'te alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları Yerel Haberler
Serik'te alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları
Mangal jeli nedeniyle vücudu yanan hasta ölümden bakın nasıl kurtulmuş Gündem
Mangal jeli nedeniyle vücudu yanan hasta ölümden bakın nasıl kurtulmuş
Eski başkan Galatasaray'dan aldıkları teşvik primini böyle itiraf etti Spor
Eski başkan Galatasaray'dan aldıkları teşvik primini böyle itiraf etti
Evden 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi çıktı. Oğlu babasını şikayet etti ekipleri bile inanamadı Yaşam
Evden 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi çıktı. Oğlu babasını şikayet etti ekipleri bile inanamadı
2024 Kanada Ulusal Sergisi başladı Dünya
2024 Kanada Ulusal Sergisi başladı