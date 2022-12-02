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2 yıldır koronavirüs tedavisi gören 'yılın doktoru' Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, hayatını kaybetti

Denizli'de koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalanıp, 2 yıldır yoğun bakımda tedavi gören ve yoğun bakımdayken 'yılın doktoru' seçilen Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 22:15
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2 yıldır koronavirüs tedavisi gören 'yılın doktoru' Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, hayatını kaybetti

2 yıldır koronavirüs tedavisi gören 'yılın doktoru' Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, hayatını kaybetti
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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Sibel Pekcan Özkurt, pandemi döneminde hastalarını tedavi ederken, 2 yıl önce koronavirüse yakalandı.

Sağlık durumu ağırlaşan Özkurt, görev yaptığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Yılın hekimi seçildi

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Özkurt, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 'Yılın hekimi' seçildi.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Pekcan'ın ödülü, 26 yaşındaki oğlu Doğuşcan Özkurt'a, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından verildi.

Hayatını kaybetti

Yoğun bakımdayken yılın doktoru seçilen Özkurt, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Özkurt için Hilal Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye eşi Ali Özkurt, oğlu Doğuşcan Özkurt, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Yakınları gözyaşı döktü

Özkurt için arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Özkurt, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Kalbi hastalığa dayanmadı"

Eşinin kaybetmenin acısını yaşayan Ali Özkurt, "Koronavirüsle çok mücadele etti ancak kendisi de hastaları tedavi ederken, yakalandı. En son akciğer yetmezliği başlamıştı, İstanbul'da akciğer nakli yapıldı. Ancak kalbi hastalığa dayanmadı." dedi.

DHA'nın haberine göre, oğlu Doğuşcan Özkurt ise, "Annem kendi alanında olan bir hastalığa yenildi. Çok mücadele etti ancak kurtulamadı." diye konuştu.

 

 

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