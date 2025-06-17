20 bin nüfuslu ilçeyi önce keneler şimdi yılanlar bastı. 2 kişi öldü

Kayseri’nin 20 bin nüfuslu Tomarza ilçesi, kene ve yılan istilasıyla mücadele ediyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları ilçede korku yaratırken, artan sıcaklıklar nedeniyle yerleşim yerlerinde görülen dev yılanlar tedirginliği artırıyor.

Tomarza’nın Pusatlı Mahallesi’nde Ali Şimşek, kene ısırması sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte ilçede kene kaynaklı ölümler 2’ye, Kayseri genelinde ise 3’e yükseldi. Sağlık ekipleri, KKKA vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, kene temasından sonra erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

YILANLAR YERLEŞİM YERLERİNDE

Sıcak havaların etkisiyle yılanlar, Tomarza’nın mahallelerinde sıkça görülmeye başladı. Özellikle Pusatlı Mahallesi’nde 2 metreyi aşan yılanlar, cadde ve sokaklarda paniğe yol açıyor. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaktan çekiniyor. Yetkililer, yılanların kırsal alanlardaki yaşam alanlarının daralması nedeniyle yerleşim bölgelerine indiğini belirtiyor.

Uzmanlar, yılanlarla karşılaşan vatandaşların panik yapmamasını ve hayvanlara müdahale etmemesini öneriyor. Yılanların genellikle insanlardan kaçtığı, ancak tehdit hissedildiğinde saldırabileceği ifade ediliyor. Bölgede yılan popülasyonunun artmasının, iklim değişikliği ve çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

İLAÇLAMA YAPILIYOR

Tomarza Belediyesi, kene ve yılan sorununa karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sağlık Bakanlığı, KKKA vakalarına karşı farkındalık kampanyaları düzenlerken, vatandaşlara uzun kollu giysiler giymeleri ve açık alanlarda dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Yetkililer, yılan sokması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.

Tomarza sakinleri, art arda gelen kene ölümleri ve yılan istilası nedeniyle tedirgin. Mahalle sakinleri, özellikle çocukların güvenliği için önlem alınmasını talep ediyor.