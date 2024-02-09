20 bin öğrenci fakülteyi işgal etti. Üniversitelerde büyük kriz

Başkent Atina'da üniversite öğrencileri, özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına karşı adeta ayaklanmış durumda.

Hükümetin yeni yasa tasarısını protesto eden yaklaşık 20 bin öğrenci, Atina'daki Panepistimio Meydanı'nda toplandı.

"Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıyan ve slogan atan öğrenciler, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na doğru yürüdü.

Beş haftadır devam eden protestolarda üniversitelerin çok sayıda fakültesi, öğrenciler tarafından işgal edilmiş durumda bulunuyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTE BULUNMUYOR

Ülkede özel üniversite bulunmazken "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise Yunanistan’da tanınmıyor.

Geçirilmek istenen yasa tasarısına karşı devam eden protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde, öğrenci "işgalleri" yüzünden eğitim durdu. Rektörler Birliği kararıyla işgal konumunda olan üniversitelerde sınavların çevrim içi yapılması bekleniyor.

Başbakan Miçotakis, geçmişte yaptığı bir konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını açıklamıştı.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yükseköğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız" demişti.

Yunan hükümeti, ülkede kurulmak istenen özel üniversite şubelerinin başvurularının Eylül 2025'te alınmaya başlanacağını açıkladı.