20 gün önce boşanmıştı! Onur Atilla ünlü şarkıcı ile birlikte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
20 gün önce boşanmıştı! Onur Atilla ünlü şarkıcı ile birlikte

Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık evliliğini 20 gün önce sonlandırdıktan sonra ünlü şarkıcı Nez ile tatile çıktı.

Güldür Güldür'ün ünlü oyuncusu Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile evlenmiş fakat geçtiğimiz günlerde çift boşanma kararı almıştı.

Rüştü Onur Atilla, sosyal medya hesabından 10 Haziran 2024 tarihinde eşi ile anlaşmalı olarak boşandığını takipçilerine duyurmuştu.

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Boşanmasının üzerinden sadece 20 gün geçen Rüştü Onur Atilla, ünlü şarkıcı Nez ile birlikte tatile çıktı ve sosyal medyada samimi pozlar paylaştı.

Nez ise Rüştü Onur Atilla'nın fotoğrafını paylaşarak altına "İyi ki" notunu düştü.

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