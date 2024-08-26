20 günde 1 dünya rekoru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
20 günde 1 dünya rekoru

Paris Olimpiyatları'nda tarih yazan Armand Duplantis 20 gün sonra yeniden dünya rekoru kırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak dünya rekoru kıran İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, 20 gün sonra bu rekorunu 1 santimetre daha geliştirdi.

İsveçli sporcu Armand Duplantis, Polonya'nın Silezya kentinde düzenlenen Elmas Lig serisinde 6.26 metreye ulaşarak sırıkla atlamada yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bu ayın başlarında Paris'te olimpiyat şampiyonluğunu 6.25 metrelik derecesiyle kazanan Duplantis, sadece 20 gün sonra kendi rekorunu 1 santimetre daha ileri taşıdı.

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