20 günde 930 dönüm buğday tarlası yandı

Türkiye’de son günlerde buğday ekili tarlalarda çıkan yangınlar korkuttu. Son olarak Edirne’de Sazlıdere köyünde bir bahçede yakılan ateş, yandaki 315 dönümlük buğday ekili tarlaya sıçradı.

20 günde 930 dönüm buğday tarlası yandı

(AA) Edirne'de 20 günde 380 dönüm, Kırklareli'nde 400 dönüm, Tekirdağ'da da 150 dönüm buğday ekili alan yandı. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan,"Biz üreticiler piknik yapan vatandaşlardan 10 gün daha bize müsaade etmelerini istiyoruz" dedi.

Tarlanın biçildiği esnada çıkan yangına müdahale eden köylüler, traktör ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında tarlanın biçilmemiş bölümündeki 30 dönüm buğday ekili alan yandı.

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Yangından yükselen dumanlar nedeniyle Edirne – Havsa yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

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KOMŞULARI ATEŞ YAKMIŞ

Tarlayı eken Mehmet Ali Çiftçi, komşunun bahçesinden çıkan ateşin tarlasına sıçradığını söyledi.

Tarlanın büyük bir bölümünü biçtiklerini belirten Tüfekçi, “Komşular ateşi kaçırmış. Suçlarını kabul ettiler. 30 dekar kadar ekili alan yandı. İnsanlara bir şey olmasın, önce can.” diye konuştu.

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20 GÜNDE 930 DÖNÜM YANDI

Edirne’de 20 günde 380 dönüm, Kırklareli’nde 400 dönüm, Tekirdağ’da da 150 dönüm buğday ekili alanda yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son günlerce yangınlar nedeniyle buğday tarlalarının zarar gördüğünü söyledi.

Ekili alanlarda yangınların arttığını ifade eden Şaylan, buğdayların, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlarla yok olduğunu kaydetti.

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"10 GÜN DAHA MÜSAADE ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Vatandaşlardan ekili alanların yakınlarında piknik yaparken daha dikkatli olmalarını isteyen Şaylan, “Biz üreticiler piknik yapan vatandaşlardan 10 gün daha bize müsaade etmelerini istiyoruz. Onlar da biraz dikkatli davransınlar. Daha dikkatli olursak hiç kimsenin canı yanmaz.” dedi.

Yangın sonucu buğdaylarla birlikte çiftçinin emeklerinin de zayi olduğunu vurgulayan Şaylan, yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkati çekti.

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