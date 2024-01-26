20 ilde eş zamanlı ‘çocuk müstehcenliği’ operasyonu. Çok sayıda tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara’da davranışlarından şüphelenilen S.K. isimli şahsın cep telefonunda yapılan inceleme sonucu çok sayıda çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler olduğu belirlendi.

Telefon incelemesi neticesinde sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda müstehcen paylaşım grupları içerisinde aktif olarak yer aldığı, bu gruplardan çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığının belirlenmesi üzerine, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok yönlü araştırmalar yapıldı.

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda “Viber” isimli sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığına dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş ve bu gruplarda şüphelilerin aktif olarak bulunduğu belirlendi.

20 İLDE OPERASYON

Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova illerinde 37 şahsın yakalanması yönünde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 35 kişi yakalandı.

Operasyonla alakalı yapılan açıklamada, şahısların adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şahıslar tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, şüphelilerden 35’i tutuklandı.