20 kilometrelik takiple yakalandı! 2 valizde 17 kilo uyuşturucu çıktı

Kütahya’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, 20 kilometre süren takip sonucu durduruldu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
20 kilometrelik takiple yakalandı! 2 valizde 17 kilo uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, H.S. ve A.U. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde getireceği bilgisi sonrası harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu 34 DHT 774 plakalı otomobil, tespit edilerek takibe alındı. Sürücü H.S., kent girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 20 kilometre süren takibin ardından araç durdurulurken, içindeki H.S. ile arkadaşı A.U. yaya olarak kaçarken gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 farklı valize gizlenmiş 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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