20 metre genişliğinde 2 metre derinliğine yeni obruk

Kaynak: İHA
20 metre genişliğinde 2 metre derinliğine yeni obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde genişliği 20 metre ve derinliği 2 metre olan yeni bir obruk oluştu.

Tarım arazilerinde oluşan obruklar ile sık sık gündeme gelen Konya'da yine bir obruk oluştu.

Karapınar ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi Avşar mevkiinde Ş.T. adlı vatandaşa ait bir tarlada bir anda obruk oluştu. Bölgeden olaya dair aktarılan bilgiye göre, Ş.T.'ye ait tarladaki çökmeyi gören komşular, obruğu tarla sahibi vatandaşa bildirdi.

Bununla beraber tarlaya giden Ş.T., obrukla karşılaştı. 20 metre çapında 2 metre derinliğindeki obruğun çevresine Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri emniyet şeridi çekildi. Sık sık obrukların oluştuğu Karapınar ilçesinde son olarak 4 Ağustos tarihinde pancar ekili tarlada obruk oluşmuştu. Avşar mevkiinde ise 30 Ekim 2023 tarihinde şeker pancarı ekili tarlada 27 metre çapında ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruk meydana gelmişti.

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