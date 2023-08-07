20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış

'Çipi 780. Denememde Einstein'ın yolundan giderek buldum' derken 'Parayı saflardan bulacağım' demek istemiş. 20 milyon liralık vurgun yapan Çiğdem İlgün'ün katıldığı canlı yayında yalanlarını anlattığı ortaya çıktı.

20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış

Kendisini fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İlgün, Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia ederek, geliştirdiği ve 'CAFA CHIP' adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen çip yaptığını öne sürmüş ve 20 milyon liralık vurgun yaptı.

Çiğdem İlgün, başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdı.

Mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince Çiğdem İlgün’ün yalanı ortaya çıktı.

“780. DENEMEDE BULDUM” DEMİŞ

Çiğdem İlgün, Haberler internet sitesinin Youtube kanalına konuk oldu.

Çiğdem İlgün burada yaptığı açıklamalarda, "Türbülansı önleyen çipi 780. denemede buldum. Yılmadan devam ettim. Pes etmeden, yılmadan, Einstein'ın yolundan giderek buldum." dedi.

İlgün şunları diyor:

Akademi böyle bir şey pes ettiğiniz zaman acaba daha ilerisinde bir şeyler olabilir mi düşüncesiyle çok daha farklı düşüncelere giriyorsunuz ve pes etmeden yılmadan Einstein idolümdür bu noktada onun yolunda en sonunda artık bulmuş olduk. Tabii bu süreçte insan yatarken düşünüyor yemek yerken düşünüyor yolda yürürken düşünüyor bunu nasıl olur da sabitleyebilir miyim diye.

Çiğdem İlgün'ün türbülansı önleyen çip icat ettiğini iddia ettiği haberler, basında böyle yer almıştı:

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Mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın, "İlk aşamada gönderilen paraların getirisiyle birlikte paraları mağdurlara geri göndermiş. Daha çok para koparmak maksadıyla güven tesis etmiş. Para akışından emin olan yatırımcılar daha çok getiri elde etmek amacıyla daha yüksek tutarda para gönderdiklerinde ise, paraları belirtilen zamanda iade edilmemiş" şeklinde konuşmuştu.

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