ABD ordusunda askerî kargo ve özel görev uçaklarını kullanan deneyimli emekli pilot

Steve Scheibner, 20 Mehmetçiğin şehit düştüğü C-130 olayını yorumladı. Scheibner, uçağın ne kadar eski olursa olsun böylesine parçalanmasının imkânsız olduğunu söyledi. Deneyimli pilot, uçakta dışarıdan füze izi bulunmadığına dikkat çekti şöyle konuştu: "Uçağın içinde bir şekilde bir patlama olsaydı ancak öyle parçalanabilirdi."

'İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ'

Kariye boyunca uçurmuş ve bir dönem yolcu uçağı pilotluğu da yapan ABD'li Steve Scheibner, C-130 olayına ilişkin yaptığı değerlendirmede 'iç patlama' ihtimalinden bahsetti. C-130'un havada parçalara ayrılmasının uçak gövdesinin eski oluşuyla açıklanamayacağını vurguladı.

Sözkonusu uçağı 'İsviçre çakısı' diye niteyelen Scheibner, bu uçakların dünyanın her yerinde uçmakta olduğunu hatırlattı.

Kendisine ait Youtube kanalında C-130'un düşüş görüntülerini yorumlayan Scheibner, sabotaj olasılığını öne çıkardı.

Amerikan donanma pilotu Steve Scheibner, C-130 olayında 'sabotaj' ihtimaline işaret ediyor:



▪️Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ne kadar yaşlı olursa olsun, bir C-130 havada bu şekilde parçalanmaz.



▪️Uçağın içinde bir şekilde bir patlama olsaydı ancak öyle parçalanabilirdi.… pic.twitter.com/PtUWAZMa9C — TRHaber Savunma (@savunma_trhaber) November 15, 2025

Deneyimli pilotun açıklamasından satır başları şöyle:

"C130 Hercules nakliye uçağı seyir esnasında parçalanıyor. Bu inanılmaz. Kanatların uçlarından akan şey yakıt. C130 yakıt boşaltırken kanat uçlarından akış gerçekleşiyor. Görüntüde eksik olan şey, uçağın kuyruğu ve kokpiti. Paramparça olmuş. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.

Görüntünün hemen başında uçağın kuyruğunun, gövdesinin veya kokpit kısmının kendi kendine serbest süzüldüğünü gördünüz. Peki böyle bir şeye ne sebep olabilir? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Buna neyin sebep olabileceğini hayal etmek zor.

Alçalmaya devam ederken kanatlar hâlâ kısmen uçuyor ve spiral çizerek yere doğru iniyor. Bir dakika içinde bir dağ sırtının altına inecek ve sonra birkaç saniye içinde bir ateş topu görüyoruz. Bu esnada uçağın geri kalan parçaları hâlâ düşüyor. Yani uçak uçuş sırasında parçalanıyor. Tam olarak nedenini bilmiyoruz.

Bu uçak parçalandığında neredeydi? Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakındı. Bir Türk Hava Kuvvetleri C130'u. İsviçre çakısı gibi bir uçak. Çok eskiden beri varlar. C130'un ilk uçuşu 1954'teydi. 1956'da ABD Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi.

Evet çok yaşlı. Benden ve çoğunuzdan daha yaşlı. Bu uçağın gövdesinin tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen 1950'lerden kalma bir model değil. Ancak bir uçak, ne kadar eski olursa olsun, uçuş sırasında böyle parçalanmaz.

Bunun bir sebebi olmalı. Ya içeride bir şey olmuştur ya da dışarıda bir şey. Uçaktaki 20 kişinin hepsi de can verdi. C-130 için tipik irtifa olan 24000 fite kadar tırmandı. Ben buna benzer bir uçak uçurdum. Kullandığım P3'te de aynı motorlar var. Allison T-56 motorları. Güzel bir uçak. Hem de çok yönlü.

'ESKİ UÇAK YOKTUR BAKIMSIZ UÇAK VARDIR'

C-130, 1968 yılında Amerikan Lockheed Martin şirketi tarafından imâl edilerek Suudi Arabistan'a teslim edildikten sonra 2012 yılında Türk Hava Kuvvetleri için satın alınmıştı. Uçağın düşüş nedenine ilişkin spekülasyonlar üzerine dün bir açıklama yapan Millî Savunma Bakanlığı şu bilgileri verdi:

"Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır. Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır. Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır."

11EYLÜL SALDIRISINDAN SON ANDA KURTULMUŞTU

11 Eylül 2001'in arifesinde, Kaptan Steve Scheibner, American Airlines'ın 11 numaralı uçuşuna atanmıştı. Son anda, başka bir pilot tek bir telefon görüşmesi yaptı, uçuşu üstlendi ve Steve'in adını programdan sildi. Bu telefon görüşmesi onun hayatını kurtardı.