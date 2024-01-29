20 ton ücretsiz portakal dağıttı

Kaynak: İHA
20 ton ücretsiz portakal dağıttı
Kozan Belediyesi, Adana'nın Seyhan ilçesinde 20 ton portakalı ücretsiz olarak dağıttı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, verdiği sözü yerine getirerek, Seyhan merkezinde 20 ton narenciye dağıtımını gerçekleştirdi.

Özgan, Kozan'da coğrafi işaret ile tescillenmiş Kozan portakalı ve diğer narenciye ürünlerinin tanıtımını yaparak, bölgedeki üretime dikkat çekmek istediklerini belirtti. Kozan ve çevresinde yetişen narenciyenin, bölgenin verimli toprakları ve iklimiyle özgün bir lezzete sahip olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Özgan, tüm Adanalıları, Kozan'ın doğal güzelliklerini, tarihini ve üretim alanlarını keşfetmeye davet etti. Bu adım, bölgenin tarımsal üretimine ve tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra, insanların sağlıklı ve doğal ürünlere erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

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