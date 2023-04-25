20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep

MASFED Genel Başkanı Erkoç, ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyeti kararını değerlendirdi.

20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep

Milli Gazete'de yer alan habere göre, motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçların yenilenirken ÖTV ödenmemesi kararının sektör ve vatandaşlar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Erkoç, 20 yaş üzerindeki araçların trafikte ciddi bir tehlike arz ettiğini ve sigortalarının olmadığını vurgulayarak, bu araçların fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve hurda araçların değerinin düşük olduğunu söyledi. Ticari araçların ÖTV sebebiyle yenilenemediğine dikkat çeken Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği kararın ticari araçların yenilenmesine olanak sağlayacağını ve trafikte can ve mal güvenliği sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca Erkoç, hurda teşviki düzenlemesi yapılmasının da faydalı olacağını belirterek, trafiğe tehlikeli şekilde çıkan ikinci el araçların temizleneceğini ve yeni araçların trafiğe girmesiyle can ve mal güvenliğinin sağlanacağı gibi çevre kirliliğinin de azalacağını sözlerine ekledi.

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