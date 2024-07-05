20 yıl boyunca çekiç olarak kullanıldı gerçeği işçiler ortaya çıkardı

Kaynak: Mail.ru
20 yıl boyunca çekiç olarak kullanıldı gerçeği işçiler ortaya çıkardı

Çin’de 90 yaşındaki bir kadının 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı nesnenin, el bombası olduğu ortaya çıktı. Bomba uzman ekipler tarafından imha edildi.

Çin'de son derece şaşırtıcı bir olay yaşandı. 90 yaşındaki bir kadın, 20 yıl boyunca tarlasında bulduğu bir nesneyi çekiç olarak kullandı. Ancak kadının evine gelen işçiler, bu nesnenin aslında bir çekiç olmadığını fark ederek hemen polise haber verdi.

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Qin soyadlı kadın, tarlasında bulduğu "ahşap saplı garip bir metal nesne"yi çekiç zannetmiş ve bu yanlış anlayışla fındık kırmak, biber ezmek, hatta çivi çakmak gibi ev işlerinde kullanmıştı.

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Mail.ru'da yer alan habere göre, işçilerin nesnenin gerçekte bir el bombası olduğunu keşfetmesiyle durum ortaya çıktı. Hemen polise bildirilen olay sonucunda uzmanlar, nesnenin Tip 67 el bombası olduğunu teyit etti ve bombayı güvenli bir şekilde imha etti.

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