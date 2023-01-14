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SUV araç alacaklar dikkat. 200 bin TL ve altında alınabilecek modeller

200 bin ve altında alınabilecek SUV araçlar açıklandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:38
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200 bin TL ve altında alınabilecek SUV araçlar açıklandı

SUV araç alacaklar dikkat. 200 bin TL ve altında alınabilecek modeller
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Yeni yılla beraber otomobil sektöründe zamlar art arda geliyor. Markalar zamlı fiyat listelerini paylaştı.

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, SUV araç almak isteyenler için 200 bin TL altında alınabilecek araçlar sıralandı.

Araçların özellikleri de açıklandı.

İşte 2023 yılında 200 Bin TL ve altına alabileceğiniz 5 model;

Sahibinden Lada Niva 1.6

Seri:Niva

Model:1.6

Yıl:1992

Vites Tipi:Düz

Yakıt Tipi:LPG & Benzin

Kasa Tipi:SUV

Motor Hacmi:1558 cc

Motor Gücü:78 hp

Çekiş:4WD (Sürekli)

Fiyat: 120.000 TL

Jeep CJ 5

Model:5

Yıl:1963

Vites Tipi:Düz

Yakıt Tipi:Dizel

Kasa Tipi:SUV

Çekiş:4WD (Sürekli)

Fiyat:175.000 TL

Daihatsu Terios 1.3

Daihatsu

Seri:Terios

Model:1.3

Yıl:1999

Vites Tipi:Otomatik

Yakıt Tipi:LPG & Benzin

Kasa Tipi:SUV

Çekiş:4WD (Sürekli)

Fiyat:193.000 TL

Kia Sportage 2.0 4x4

Seri:Sportage

Model:2.0

Yıl:1997

Vites Tipi:Otomatik

Yakıt Tipi:LPG & Benzin

Kasa Tipi:SUV

Motor Hacmi:2001 - 2500 cm3

Motor Gücü:201 - 225 HP

Çekiş:4WD (Sürekli)

Fiyat:199.000 TL

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi VGT

Hyundai

Seri:Santa Fe

Model:2.0 CRDi GLS

Yıl:2004

Vites Tipi:Düz

Yakıt Tipi:Dizel

Kasa Tipi:SUV

Motor Hacmi:2001 - 2500 cm3

Motor Gücü:101 - 125 HP

Çekiş:4WD (Sürekli)

Fiyat:200.000 TL

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