SUV araç alacaklar dikkat. 200 bin TL ve altında alınabilecek modeller

Yeni yılla beraber otomobil sektöründe zamlar art arda geliyor. Markalar zamlı fiyat listelerini paylaştı.
Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, SUV araç almak isteyenler için 200 bin TL altında alınabilecek araçlar sıralandı.
Araçların özellikleri de açıklandı.
İşte 2023 yılında 200 Bin TL ve altına alabileceğiniz 5 model;
Sahibinden Lada Niva 1.6
Seri:Niva
Model:1.6
Yıl:1992
Vites Tipi:Düz
Yakıt Tipi:LPG & Benzin
Kasa Tipi:SUV
Motor Hacmi:1558 cc
Motor Gücü:78 hp
Çekiş:4WD (Sürekli)
Fiyat: 120.000 TL
Jeep CJ 5
Model:5
Yıl:1963
Vites Tipi:Düz
Yakıt Tipi:Dizel
Kasa Tipi:SUV
Çekiş:4WD (Sürekli)
Fiyat:175.000 TL
Daihatsu Terios 1.3
Daihatsu
Seri:Terios
Model:1.3
Yıl:1999
Vites Tipi:Otomatik
Yakıt Tipi:LPG & Benzin
Kasa Tipi:SUV
Çekiş:4WD (Sürekli)
Fiyat:193.000 TL
Kia Sportage 2.0 4x4
Seri:Sportage
Model:2.0
Yıl:1997
Vites Tipi:Otomatik
Yakıt Tipi:LPG & Benzin
Kasa Tipi:SUV
Motor Hacmi:2001 - 2500 cm3
Motor Gücü:201 - 225 HP
Çekiş:4WD (Sürekli)
Fiyat:199.000 TL
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi VGT
Hyundai
Seri:Santa Fe
Model:2.0 CRDi GLS
Yıl:2004
Vites Tipi:Düz
Yakıt Tipi:Dizel
Kasa Tipi:SUV
Motor Hacmi:2001 - 2500 cm3
Motor Gücü:101 - 125 HP
Çekiş:4WD (Sürekli)
Fiyat:200.000 TL
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