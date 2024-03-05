200 milyon aboneye ulaşan ilk bireysel Youtube kanalı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
200 milyon aboneye ulaşan ilk bireysel Youtube kanalı oldu
Bireysel bir Youtube kanalı, 200 bin takipçiye ulaşarak bir ilke imza attı.

Sosyal medya, günümüzde bir iletişim kanalı olarak büyük bir öneme sahip ve birçok insanın hayatında da etkin bir rol oynuyor. Youtube’da bu sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Bireysel bir Youtube kanalı 200 milyon takipçiye ulaşarak bir ilki gerçekleştirdi.

i.webpMrBeast isimli Youtube kanalı, 200 milyon takipçiye ulaşan ilk bireysel Youtube kanalı oldu. Amerikalı Youtuber ve iş insanı olan MrBeast, 2024 yılının Ocak ayı itibariyle 242 milyon abonesiyle Youtube’da en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanal ve genel olarak en fazla abone olunan ikinci Youtube kanalı oldu.

ekran-goruntusu-2024-03-05-082716.png

ekran-goruntusu-2024-03-05-082649.png

gh2zmdlxiaabob4.jpeg

ekran-goruntusu-2024-03-05-083607.png

Son Haberler
Suriyeli Fransa ajanına yapılan ümmet kıyağı Yazarlar
Suriyeli Fransa ajanına yapılan ümmet kıyağı
Şili'den Filistin'e destek Dünya
Şili'den Filistin'e destek
Çanakkale'de deprem oldu İstanbul Esenler'deki evin kolonları çatladı. Bir de istanbul'da olsa ne olur... Gündem
Çanakkale'de deprem oldu İstanbul Esenler'deki evin kolonları çatladı. Bir de istanbul'da olsa ne olur...
Bitcoin 66 bin doları aştı. Rekora koşuyor Ekonomi
Bitcoin 66 bin doları aştı. Rekora koşuyor
Çalışanlarına 29 ikramiye verdi böyle patron görülmedi. Herkes bu patronun yanında işe girmek için sıraya girdi Gündem
Çalışanlarına 29 ikramiye verdi böyle patron görülmedi. Herkes bu patronun yanında işe girmek için sıraya girdi
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli Gündem
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli