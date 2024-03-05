200 milyon aboneye ulaşan ilk bireysel Youtube kanalı oldu

Sosyal medya, günümüzde bir iletişim kanalı olarak büyük bir öneme sahip ve birçok insanın hayatında da etkin bir rol oynuyor. Youtube’da bu sosyal medya uygulamalarının başında geliyor. Bireysel bir Youtube kanalı 200 milyon takipçiye ulaşarak bir ilki gerçekleştirdi.

MrBeast isimli Youtube kanalı, 200 milyon takipçiye ulaşan ilk bireysel Youtube kanalı oldu. Amerikalı Youtuber ve iş insanı olan MrBeast, 2024 yılının Ocak ayı itibariyle 242 milyon abonesiyle Youtube’da en çok abone sayısına sahip olan bireysel kanal ve genel olarak en fazla abone olunan ikinci Youtube kanalı oldu.