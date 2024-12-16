200 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
200 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 200 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 200 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Kahta Kaymakamlığı Trafik Eylem Planı" kapsamında Gökkuşağı İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen trafik eğitiminde 200 öğrenciye uygulamalı bilgiler verildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, oluşturulan trafik eğitim parkurunda önemli trafik kurallarını birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında öğrencilere trafik ışıkları, trafik levhaları, yaya geçidi kullanımı, üst geçit kullanımı, kaldırım ve yolların bilinçli kullanımı, durak kullanımı, emniyet kemerinin önemi, güvenli oyun alanları ile çevre bilinci konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

200 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi

200 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi

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