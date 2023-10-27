2017'de hepimizi sevince boğmuşlardı. Hediyelerine kavuştular

2017 yılında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından hediye edileceği açıklanan Ağaoğlu Çekmeköy Park'taki evler, törenle teslim edildi.

Ağaoğlu Çekmeköy Park'ta düzenlenen teslim törenine, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu ile 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Osman Çakmak ile oyuncuları katıldı.

TÜRKİYE'NİN GURURU OLDULAR

Ali Ağaoğlu, "Millilerimiz elde ettikleri başarıyla Türkiye'nin gururu olmuştu. Onlara birer daire sözü vermiştik. Bugün de proje bitti ve evlerini teslim edeceğiz. Bunun da Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelmesi çok anlamlı oldu. Allah güle güle oturmayı nasip etsin" dedi.

TAPU SENETLERİ TESLİM EDİLDİ

Osman Çakmak da "Şampiyon olduğumuz gün koridordayken Ali Bey aradı, 'Tüm çocuklara ev vereceğim.' dedi. 'Biz de pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz dünya şampiyonluğu eksik.' demiştik. Aynı azimle 2022 yılında da Dünya Kupası'nı kazandık. Şahsım, arkadaşlarım ve onların aileleri adına Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından Osman Çakmak ve 13 futbolcuya, dairelerin tapu senetleri verildi.