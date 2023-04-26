2022-2023 yıllarında Netflix'e gelecek animasyon filmleri belli oldu

Dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in 2022 ve 2023 yıllarında gelmesi beklenen animasyon filmleri listelendi. Listede 9 film yer alırken tahmini çıkış tarihleri de belirtildi.

2022-2023 yıllarında Netflix'e gelecek animasyon filmleri belli oldu

Netflix, 2023 ve 2024 yılında platforma gelecek orijinal animasyon filmlerinin listesini yayınladı.

Filmler hakkında bilgileri de paylaştı. Netflix, gelecek 18 aylık süreçte farklı türlerden 9 animasyon filmi izleyicilerle buluşturacak.

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Nimona
Çıkış tarihi: 2023 Yazı
Yönetmen: Nick Bruno ve Troy Quane

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The Monkey King
Çıkış tarihi: 2023 Yazı
Yönetmen: Anthony Stacchi

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Leo
Çıkış tarihi: 2023 Sonbaharı
Yönetmen: Robert Marianetti, Robert Smigel ve David Wachtenheim

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Chicken Run: Dawn of the Nugget
Çıkış tarihi: 2023 Sonbaharı
Yönetmen: Sam Fell

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In Your Dreams
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Alex Woo

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Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Liza Johnson

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That Christmas
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Simon Otto

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Thelma The Unicorn
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Jared Hess, Lynn Wang

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Ultraman
Çıkış tarihi: 2024
Yönetmen: Shannon Tindle

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