2022 yılına yönelik Çocuk Hakları Raporu yayımlandı

Farkına Var Derneği'nin gönüllüleri, dünyada ve özellikle Türkiye'de 2022 yılında çocuklara yönelik gerçekleştirilen hak ihlallerine yönelik hazırladığı "Çocuk Hakları Raporu"nu paylaştı.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in hazırladığı habere göre, raporda, basına yansıyan ve Türkiye'nin gündemine oturan olayların yanı sıra; kaybolan, zorla evlendirilen ve rıza dışı çalışan çocuklara da yer verildi.

Çocuklar için alınan kararlara ve olumlu gelişmelere de değinen dernek, yurttaşların çocuk haklarının ve çocuklara yönelik hak ihlallerinin araştırılmasının önemini daha iyi anlamaları için çaba harcamaktadır. Rapora göre 2022 yılında Türkiye'de birçok çocuk bakımverenlerin ihmalinden dolayı yaşamını yitirdi. Kaybolan çocuklardan ise hala haber alınamayanlar mevcut ve ailelerin arama çalışmaları devam ediyor.

Çocukların beden dokunulmazlığına yönelik suçlarda herhangi bir azalmanın olup olmadığı ile ilgili ise herhangi bir resmi veri yayınlanmadı.

İHMAL VE İSTİSMARA UĞRAYAN, HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR

Rapora göre çocuklar en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan "İstatistiklerle Çocuk,2020" verilerine göre; ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerine göre geçtiğimiz yıllarda, 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal

yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti.

Ölüm nedeni ve yaş grubuna göre ölen çocukların oranı, 2019 yönetimler ve özellikle belediyeler ise çocukların katılım haklarını dikkate alarak psikolojik gelişimlerini ve motor becerilerini öne çıkaracak projeler gerçekleştirdiler.

BASINA YANSIYAN VE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURAN OLAYLAR

21 Ocak 2022

Kar nedeniyle yolları kapanan Ağrı'nın Tutak ilçesinde köyde rahatsızlanan bir çocuk, sağlık ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye sevk edildi.

21 Ocak 2022

Bursa'da iki kardeş fare zehrini şeker sanarak yedi. Hastaneye kaldırılan çocukların yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

23 Ocak 2022

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4,5 yaşındaki çocuk kuyuya düştü. İddiaya göre 4 buçuk yaşındaki çocuk oyun oynarken evinin önündeki kuyuya düştü.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

24 Ocak 2022

Gaziantep'te iki katlı müstakil evin giriş katında yaşayan çift, çocuklarını içeride bırakarak dışarıya çıktı. O esnada evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının söndürülmesinin ardından ise evde bırakılan iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016 verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat artarken 250 bin çocuk istismara uğradı.

24 Ocak 2022

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki G. annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Olay 24 Ocak tarihinde saat 07.30 sıralarında gerçekleşti. Herhangi bir hastalığı olmayan kız çocuğunun vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadığı, sadece boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. G.'nin cesedi, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 Ocak 2022

Antalya’da 58 yaşındaki şahıs, aynı evde yaşadığı akrabasının 11 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulundu. Olay E.K isimli kız çocuğunun tanıdıklarından yardım istemesi ve anlatması ile ortaya çıktı. Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen sanık tutuklandı.

5 Ocak 2022

Ankara’da matematik öğretmeni Yasin M. 8 yaşındaki M.Z.Ç ile 14 yaşındaki İ.M.K'ye bir evde özel ders vermeye başladı. İ.M.K'nin derse gitmemesinden şüphelenen annesi çocuğun yaşadığı tacizi anlatması üzerine M.Z.Ç'nin ailesiyle görüştü. M.Z.Ç'nin de benzer şeyleri anlatması üzerine iki aile öğretmene soruşturma başlattı. Savcılık adli kontrolle serbest bırakılan öğretmenin kararına itiraz etti.

9 Ocak 2022

İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk, babası tarafından şiddet gördüğü esnada kendisini balkondan attı. Babası H.Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ocak 2022

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 26 yaşındaki yabancı uyruklu E.İ takip ettiği 7,8 ve 10 yaşlarındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti. Olaylar 27 Aralık 2021-12 Ocak 2022 tarihleri arasında yaşandı. İstismara maruz

bırakılan çocuklara psikolojik destek verildi

12 Ocak 2022

Telegram'da ”Kuralsızlar Çetesi”, “Morp” ve “House Of Gavats Arayış” gibi isimlerle gruplar oluşturdukları belirlenen 48 şüphelinin, bu gruplar üzerinden yurt dışından getirdikleri görüntüleri birbirlerine pazarlık usulüyle sattıkları ve paylaştıkları tespit edildi. İstanbul'un 13 ilçesi ile 22 ilde dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gruplara referansla üye kaydettiği belirlenen şüpheliler arasında doktor, polis, uzman çavuş, sözleşmeli er ve esnafların da olduğu belirtildi.

17 Ocak 2022

İzmirde bir lisede görevli müdür M.A'nın kız çocuklarını video görüntüleri üzerinden şantajla istismar ettiğinin öne sürülmesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken M.A'nın daha önce çalıştığı okuldan

mezun olan bir öğrenci, yaşananları duyarak savcılığa gitti.10 yıl önce maruz kaldığı istismarı anlatarak suç duyurusunda bulundu.

Türkiye’de de TÜİK verilerine göre son sekiz yılda kaybolan çocukların sayısı 100 bini aştı. Sadece 2008 – 2016 yılları arasında hakkında resmi kayıp başvurusu yapılan çocuk sayısı 104 bin 531.