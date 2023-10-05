2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceğini, Eylül 2023'ün de en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, yılın 9 ayındaki ölçümlerle 2023, daha önce en sıcak yıl olarak belirlenen 2016'yı geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

Ocak-eylül döneminde ortalama sıcaklık, 2016'nın 0,05 derece üstüne çıktı.

Böylece 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği belirtildi.

Geçen ay ise ortalamanın 0,93 derece üzerine çıkan hava sıcaklığı 16,38 derece oldu.

Bu, 2020'de ölçülen en sıcak eylülün 0,5 derece fazlasına tekabül etti. Böylece Eylül 2023, en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA'NIN BAZI BÖLGELERİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI

Avrupa için de geçen ay, 2020'ye kıyasla 1,1 derecelik artışla en sıcak eylül ayı oldu.

Ayrıca İber Yarımadası, İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi, İskandinavya ve Daniel Fırtınası'nın etkilediği Yunanistan'da eylül ortalamasının üstünde yağış görüldü.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Fenerbahçe Avrupa'da coştu. Valencia'yı bozguna uğrattı Spor
Fenerbahçe Avrupa'da coştu. Valencia'yı bozguna uğrattı
Altıntaş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı Gündem
Altıntaş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Ali Koç Şansal Büyüka'nın Yeniçağ'daki yazısını örnek gösterdi: O hakemleri isim isim açıkladı Spor
Ali Koç Şansal Büyüka'nın Yeniçağ'daki yazısını örnek gösterdi: O hakemleri isim isim açıkladı
Japonya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Japonya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Beşiktaş Lugano karşısında. Şenol Güneş'ten flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Beşiktaş Lugano karşısında. Şenol Güneş'ten flaş karar. İlk 11 belli oldu