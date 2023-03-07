7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı

Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen Tofaş Şahin Sport'un yeni tasarımına dair bazı görüntüler sızdı. Otomobilin anteni, jantı, farları, direksiyonu ve stop lambaları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:18
Takip Et

2023 model Tofaş Şahin Sport'un nasıl görüneceği ortaya çıktı

2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
+
Aa
-

Tofaş Şahin'in spor versiyonu piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Tofaş Şahin'in Sports modelinin yeni tasarımına dair bazı detaylar sızdırıldı. Bilinenin aksine yeni otomobilin çok farklı görüneceği anlaşıldı.

Yeni versiyonları Etiyopya’da Holland Docc ismiyle üretilmeye başlanan Tofaş'ın Etiyopya'da spor versiyonunun üreteceğini açıklandı. 

KÖPEK BALIĞI ANTEN KULLANILDI

Sızdırılan ilk fotoğraf otomobilin anteni görüldü. Tofaş Şahin Sport, son dönemde trend olan bir anten tasarımı ile gelecek. Köpek balığı anten olarak da bilinen bu tasarım pek çok otomobilde kullanılmaktadır.

JANTININ VE FARLARININ FOTOĞRAFI SIZDIRILDI

Sızdırılan bir diğer fotoğraf ise otomobilin Jantları görülüyor. Jantta bile sportif bir tasarım uygulandı.

Tofaş Şahin Sport ile ilgili bir diğer görsel ise otomobilin farları oldu. Eski Şahin modellerini göz önüne alındığında, spor modelde hayli farklı ve şık bir far tasarımının bulunacağı görülüyor.

DİREKSİYON VE STOP LAMBALARI SPOR MODELE GÖRE TASARLANDI

Spor modelde sızdırılan bir diğer görsel de direksiyon ve stop lambaları oldu. Ortaya çıkan tüm görselleri bir araya geldiğinde spor şık bir model olacağı ortaya çıktı.
Otomobilin teknik özelliklerine dair detayların ise şu an için belirmedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
4
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
6
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Depremzedelerde 'diyaliz tedavisi' açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Bakan Bilgin'den kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Buruc suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.