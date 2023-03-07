2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı

Tofaş Şahin'in spor versiyonu piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Tofaş Şahin'in Sports modelinin yeni tasarımına dair bazı detaylar sızdırıldı. Bilinenin aksine yeni otomobilin çok farklı görüneceği anlaşıldı.

Yeni versiyonları Etiyopya’da Holland Docc ismiyle üretilmeye başlanan Tofaş'ın Etiyopya'da spor versiyonunun üreteceğini açıklandı.

KÖPEK BALIĞI ANTEN KULLANILDI

Sızdırılan ilk fotoğraf otomobilin anteni görüldü. Tofaş Şahin Sport, son dönemde trend olan bir anten tasarımı ile gelecek. Köpek balığı anten olarak da bilinen bu tasarım pek çok otomobilde kullanılmaktadır.

JANTININ VE FARLARININ FOTOĞRAFI SIZDIRILDI

Sızdırılan bir diğer fotoğraf ise otomobilin Jantları görülüyor. Jantta bile sportif bir tasarım uygulandı.

Tofaş Şahin Sport ile ilgili bir diğer görsel ise otomobilin farları oldu. Eski Şahin modellerini göz önüne alındığında, spor modelde hayli farklı ve şık bir far tasarımının bulunacağı görülüyor.

DİREKSİYON VE STOP LAMBALARI SPOR MODELE GÖRE TASARLANDI

Spor modelde sızdırılan bir diğer görsel de direksiyon ve stop lambaları oldu. Ortaya çıkan tüm görselleri bir araya geldiğinde spor şık bir model olacağı ortaya çıktı.

Otomobilin teknik özelliklerine dair detayların ise şu an için belirmedi.