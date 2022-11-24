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Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu

2023 yılında yapılacak seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. Doğru Parti ve Adalet Partisi, yeni bir ittifak kurmak için çalışma başlattıklarını belirtirken; “Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Milli Yol Partisi ile de görüyoruz. İlk etapta oy potansiyelimiz yüzde 20” açıklamasında bulundular…

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 20:51
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2023 seçimleri yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. Oy potansiyelimiz yüzde 20

Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
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2023 seçimleri yaklaşırken Türk siyasetinde yeni bir ittifak daha kurulma haberi kulisleri hareketlendirdi.

YENİ BİR İTTİFAK KURULUYOR

Doğru Parti ve Adalet Partisi, içerisinde Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Milli Yol Partisi’nin de yer alacağı yeni bir ittifak kurmak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

İttifakın ismini “Cumhuriyet İttifakı” olarak düşündüklerini söyleyen Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, “Tahmin ediyorum ki bunun oy potansiyeli ilk başta yüzde 20’ler civarında olacaktır. Bu işi iyi bilen insanlarız hepimiz” dedi.

Rifat Serdaroğlu ve Vecdet Öz, bugün Doğru Parti Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın toplantısında, yeni bir ittifak için başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu yeni ittifaka dair şöyle konuştu:

“OY POTANSİYELİ İLK BAŞTA YÜZDE 20’LER CİVARINDA”

Bizim programımızda, üç dalda ciddi iyileştirmeler yapılacak. Doğru Parti olarak bir yol haritamız var, hep beraber onu geliştirip Türk milletinin emrine sunacağız. Öğretmenlerimiz, yargı ve sağlık mensuplarımız milletvekili maaşına yakın maaş alır hale getirilecek. Bunlar, bir toplumu inşa eden temel güçtür. Zor günler geçiriyoruz, bizler Kuvacılarız bir nevi. Ciddi bir mücadele veriyoruz. Anayasa’mızın ilk 6 maddesine gönülden bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerini Türk devletinde yeniden etkin kılacak güzel bir ittifak kuracağız inşallah. Zafer ve Memleket partilerinin haricinde değişik partilerle de temaslar var, bunlardan bir tanesi de Milli Yol Partisi’dir. Hep beraber enine de dikine de bir genişleyeceğiz. Türk milletinin önüne milli bir ittifak, birbiri ile uyum içinde olan, kavgalı olmayan güzel bir ittifak koyacağız. Tahmin ediyorum ki bunun oy potansiyeli ilk başta yüzde 20’ler civarında olacaktır. Bu işi iyi bilen insanlarız hepimiz.

“MİLLİ BİR İTTİFAK AMA İSMİ ‘CUMHURİYET İTTİFAKI’ GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR”

Bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ama şu an Türkiye’de cumhurbaşkanlığına bir tane aday olan yok. Tayyip Bey ‘Adayım’ diyor ama asla aday olamaz. Anayasa’mızın 101’inci, 116’ncı maddesi onun aday olmasını engelliyor. Bir tek şart var; altılı ittifakın destek vermesi halinde tekrar aday olabilir şeklinde, ama onda da olamaz tabii. Altılı ittifakın da adayı yok. Birbirlerini sıkıştırıp duruyorlar. Gerçek Atatürkçüleriz biz. Bir insan hem FETÖ’cü hem Atatürkçü hem İhvancı hem Atatürkçü olamaz. Biz bugünkü iktidarın ağababaları ile zamanında mücadele etmişim, ülkeyi onlara bırakmamışız, yine bırakmayacağız. Cumhuriyet sahipsiz değil. Önümüzdeki günlerde bu temaslarımız devam edecek. Milli bir ittifak ama ismi ‘Cumhuriyet İttifakı’ gibi düşünülüyor. Neden net söyleyemiyorum? Çünkü diğer arkadaşlara saygısızlık olsun istemiyorum. Cumhur orada Beştepe’de, Millet de Altılı Masa’da birbirini yiyor. Cumhuriyet de burada olsun diye düşünüyor, başkanım da ben de. ‘Tayyip Bey’e güle güle’ ittifakı da diyebilirsiniz.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de şunları söyledi:

“Bir istişare, dirsek teması içindeyiz birkaç parti. Türkiye’de siyasetin önü tıkalı. Bugün kurulmuş olan ittifaklar buna cevaz verememektedir. Hepimiz demokrat misyondan geliyoruz. Bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için hepimiz bir araya gelelim. Bu ittifak yasası tabii bizler için çok hayırlı oldu, bütün merkez sağı bir araya toparlıyoruz. Çeşitli partilerle de görüşme trafiği arasındayız. Bunlardan bir tanesi Zafer Partisi, biri Memleket Partisi. Şu anda 4 parti temas halindeyiz, bir ittifak oluşturma gayreti içerisindeyiz. Millet İttifakı, dar bir alana sıkışmış, kendi aralarında toplantı yapan, Türkiye’yi kucaklamayan, genişleme ihtimali de olmayan bir ittifak haline geldi. Dolayısıyla çok kırgın, küskün toplumun bir bölümü siyaseten açıkta kalmaktadır, kuracağımız bu ittifak buna cevaz verir hale gelecektir.”

Bugün Türkiye’nin durumu içler acısı. Ekonomiden tutun da diplomasiye, uluslararası ilişkilere kadar çok geniş bir spektrum içerisinde derin bir krizin içerisindeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bunu toplama gibi bir kabiliyeti yoktur. Oyları da süratle aşağı inmektedir, çarşıya pazara inememektedir. Son çırpınışlarıdır. Bizler, geniş kadroya sahip birer partiyiz. Eski, köklü bir misyondan geliyoruz. Bizim programlarımız geçmiş zamandan hazır. Geçmişte yaptıklarımız da geleceğin teminatıdır. Biz ne yapacağımızdan çok ne yapmayacağımızı biliyoruz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ülkeyi getirdiği nokta, ne yapmaması gerektiğini bilmemesinden kaynaklanıyor.

“İKTİDARA TALİBİZ, PARLAMENTER SİSTEMİ GERİ GETİRECEĞİZ”

Türkiye’de bir uluslararası yıkım projesi uygulanmakta. Kuran’dan koparılmış bir din, tarihinden koparılmış bir millet, ekonomisi çökertilmiş bir ülke, askerisi tarumar edilmiş bir devlet, demografik yapısı tahrip edilmiş bir vatan oluşturmaya çalışıyorlardı; bunu başardılar. 2023 seçiminde Cumhur İttifakı iktidardan gönderilmezse bu, daha da derinleşerek devam edecektir. Bizler, Allah nasip ederse iktidara talibiz, parlamenter sistemi geri getireceğiz. Bu bölünmüşlüğü, dargınlığı ortadan kaldıracağız. Bin yıllık kardeşliği yeniden tesis edeceğiz.

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Cesur
24.11.2022 21:54
Hemen cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın yüzde 60 ile kazanırsınız!!!! Hayal tacirleri  
 
Abbas
24.11.2022 21:50
Ne yüzde si, oyunuz %51, CB Özdağ, TBMM başkanı İnce, diğerleri de Nazır olur artık  
 
millet
24.11.2022 21:47
Millet ittifakını bölmek için yapılmış bir girişim olarak görüyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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