2023 yılı kabinesindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kimdir?

İbrahim Yumaklı'nın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı.

2023 yılı kabinesindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yeni kabineyi açıkladı.

İbrahim Yumaklı yeni Tarım ve Orman Bakanı oldu.

Yeni bakan, 7 Nisan 2022 Perşembe Günü yayınlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

1969 Yılında Kastamonu'da doğan İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmış olup, 7 Nisan 2022 Perşembe Günü yayınlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

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