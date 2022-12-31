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2023 yılında pasaport ve ehliyet harçları belli oldu. Mutlu yıllar Türkiye... Mutlu olabilirsen

2023 yılında geçerli olacak vergi ve harçlara gelen zam geldi. Pasaport ve sürücü belgelerinde geçerli olacak olan zamlı harçlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:22
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2023 yılında pasaport ve ehliyet harçları belli oldu

2023 yılında pasaport ve ehliyet harçları belli oldu. Mutlu yıllar Türkiye... Mutlu olabilirsen
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2023'te pasaport harçları şu şekilde:

6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 TL

1 yıl süreli olanlar için 1008,30 TL

2 yıl süreli olanlar için 1646,10 TL

3 yıl süreliler için 2 bin 338,50 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 TL

2023'te ehliyetler için kullanılacak harçlar ise şu şekilde:

A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 TL

B sınıfı sürücü belgesi harcı 2 bin 489,90 TL

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru "1 ABD Doları=18,77 TL" olarak yeniden belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak had ve tutarlar, yüzde 122,93 yeniden değerleme oranında artırıldı. 

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Izleyici
31.12.2022 14:19
. Once diyor eyt yaparsak ulke batar sonra eyt yapalim. Yurt disina cikmayin diyor sonra yurt disina cikin diyor. Dolar asla 20 tl olmaz dedi. Oldu . Dis borcu sifirladik dedi. Simdi onun kac kati bor  
 
misafir
31.12.2022 13:36
bi de gençlere yurt dışına gidin diyor. bizim babamız akp de mi çalışıyor? nereden bulalım parayı?  
 
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