2023 yılının en çok kazanan filmi belli oldu

Bu yıl seyirci sayısına bakıldığında yılın en çok kazanan filmi ortaya çıktı. Super Mario Bros. filminin bu yıl 1 milyar dolara hasılata ulaştığı ifade edildi.

2023 yılının en çok kazanan filmi belli oldu

Yeni Mario filminin ilk ayki başarısı, hem sinems hem de eğlence sektörünü şoka uğrattı.

Animasyon filmi Süper Mario'nun geliri, küresel gişede 1 milyar doları geçti.

Bu, ilk kez oyuna dayanan bir filmin bu barajı geçtiği ortaya çıksa da bu film aynı zamanda pandemiden bu yana 1 milyar dolar kazanan tek franchise olarak da tarihe geçti.

Super Mario Bros.’un başarısı, aslında süper kahraman yapımlarının birbirini tekrar etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Örneğin Marvel yapımları, 2019’da çıkış yapan Avengers: End Game’den bu yana üst sıralarda boy gösteremedi.

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Yılın en çok hasılat yapan ikinci filmi ise Ant-Man and the Wasp: Quantumania oldu.

Şubat ayında gösterime giren film, 106 milyon dolar gibi bir hasılat elde etti, ancak uzun süre boyunca dikkat çekmeyi başaramadı.

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