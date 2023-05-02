2023 yılının en çok kazanan filmi belli oldu

Yeni Mario filminin ilk ayki başarısı, hem sinems hem de eğlence sektörünü şoka uğrattı.

Animasyon filmi Süper Mario'nun geliri, küresel gişede 1 milyar doları geçti.

Bu, ilk kez oyuna dayanan bir filmin bu barajı geçtiği ortaya çıksa da bu film aynı zamanda pandemiden bu yana 1 milyar dolar kazanan tek franchise olarak da tarihe geçti.

Super Mario Bros.’un başarısı, aslında süper kahraman yapımlarının birbirini tekrar etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Örneğin Marvel yapımları, 2019’da çıkış yapan Avengers: End Game’den bu yana üst sıralarda boy gösteremedi.

Yılın en çok hasılat yapan ikinci filmi ise Ant-Man and the Wasp: Quantumania oldu.

Şubat ayında gösterime giren film, 106 milyon dolar gibi bir hasılat elde etti, ancak uzun süre boyunca dikkat çekmeyi başaramadı.