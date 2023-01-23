2023 yılının öne çıkan meslekleri açıklandı. Teknoloji geliştikçe meslek anlayışı da değişti

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte en çok tercih edilen mesleklerde de değişti. Klasik öğretmenlik, mühendislik, askerlik, doktorluk, yazarlık gibi meslekler ikinci plana atılırken teknoloji çağına doğan gençlerin tercihleri bambaşka oldu.

İŞTE 2023'ÜM MESLEKLERİ

1- GAME DESİGNER (OYUN GELİŞTİRİCİSİ)

Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.

2- BLOCKCHAİN DEVELOPER (BLOKZİNCİR GELİŞTİRİCİSİ)

Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.

3- GROWTH SPECİALİST (BÜYÜME UZMANI)

Büyüme uzmanları, hizmet verdikleri şirketin büyümesine ve gelirini artırmasına yardımcı olmak için pazarlama ve ürün geliştirme ekipleriyle işbirliği yaparak yeni pazar ve müşteri fırsatlarını belirler.

4- CUSTOMER SUCCES SPECİALİST (MÜŞTERİ BAŞARI UZMANI)

Müşteri Başarı Uzmanları, bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalandığından ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığından emin olmak adına çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ona destek ve yardım sağlar.

5- GAME ARTİST (OYUN TASARIMCISI)

Oyun sanatçıları, 3 boyutlu modelleme ve illüstrasyon kullanarak dijital oyunlarda mekan ve karakter gibi sanatsal unsurlar oluşturmak için oyun tasarımcıları ve oyun geliştiricileriyle birlikte çalışır.

6- ARTİFİCİAL INTELLİGENCE ENGİNEER (YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ)

Yapay zeka mühendisleri; makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak, makineleri tıpkı bir insan beyni gibi mantıklı ve verimli çalışacak şekilde programlanmasından sorumludur. Ayrıca bu programların işletilmesinden de sorumludurlar.

7- GAME DEVELOPER (OYUNCU GELİŞTİRİCİSİ)

Oyun Geliştiriciler, dijital ortamda oynanan bir oyunu teknik gereksinimler ve oyunun hangi platformda olduğuna bağlı olarak farklı türde kodlama dilleri ile sıfırdan oluşturan yazılım uzmanlarıdır.

8- PATİENT COORDİNATOR (HASTA İLİŞKİLERİ SORUMLUSU)

Hasta koordinatörleri, hastanın sağlık ve tedavi ihtiyaçlarını yönetmeye yardımcı olurken aynı zamanda hasta ile sağlık kuruluşu arasında yaşanan problemlerin çözümüne aracı olmak ve müşteri memnuniyetini sağlamakla sorumludur.

9- CONCEPT ARTİST (KONSEPT SANATÇISI)

Konsept sanatçıları, bir oyun veya animasyonun temel tarzını belirleyen ve projede yer alacak tasarım fikirlerinin nasıl görüneceğini genellikle 2 boyutlu olacak şekilde oluşturan görsel sanatçılardır.

10- SOFTWARE QUALİTY ASSURANCE ENGİNEER (YAZILIM KALİTE GÜVENCE MÜHENDİSİ)

Yazılım kalite güvence mühendisleri, yazılım ürünlerinin istenen kaliteyi ve geliştirici şirket tarafından belirlenen standartları karşılamasını sağlamak için yazılım geliştirme sürecinin her adımını izler.

11- ROBOTİCS ENGİNEER (ROBOTİK MÜHENDİSİ)

Robotik mühendisleri, imalat başta olmak üzere birçok endüstride kullanılan robotların ve robotik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yapılandırılmasından sorumludur. Ayrıca bu sistemleri test etmek için yazılım sistemleri de oluştururlar.

12- DATA ENGİNER (VERİ MÜHENDİSİ)

Veri mühendisleri, bir organizasyon içindeki çeşitli kaynaklardan gelen verileri tasarlayarak, inşa ederek, entegre ederek ve yöneterek veri altyapısını hazırlayan yazılım mühendisleridir.

13- BACK-END DEVELOPER

Back End Developerler, yazılım projelerinin arka planda çalışarak son kullanıcılara görünmeyen sistemleri inşa eder ve kodlar. Ayrıca sorumlu oldukları proje ve programların sorunsuz çalışmasını sağlamaktan da sorumludurlar.

14- 3D ARTİST (3D MODELLEME UZMANI)

3D modelleme uzmanları, bilgisayar destekli tasarım programlarının yardımıyla üç boyutlu model tasarımları veya nesne görselleri oluşturan multimedya sanatçılarıdır.

15- PRODUCT OWNER (ÜRÜN SAHİBİ)

Ürün sahipleri, bir ürünün değerini en üst düzeye çıkarmak için ürünün tasarlanması, geliştirilmesi, kullanıma sunulması, takip edilmesi ve ürüne hizmet edecek yeni çözümlerin araştırılması dahil bir dizi görevden sorumludur.