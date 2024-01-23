2023'te trafikteki taşıt sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de 2023’te trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleştiğini belirtti.

Aralık 2023’te trafiğe kayıt yapılan ara sayısında artış görüldü.

Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 10,9 azalış göstererek, 31 bin 721 adet oldu.

Aralık ayında ise 199 bin 259 taşıt trafiğe kaydedildi.

Aralık 2023’te kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar olarak sıralandı.

KAYITLI TAŞIT SAYISI 28 MİLYON 740 BİN

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 45,3 artış oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar, otomobilden, özel amaçlı araçlara kadar her türde gerçekleşti.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar yer aldı.

838 bin 871 adet taşıtın devri aralık ayında gerçekleşti.

Devrinde oldukça fazla olduğu görüldü.

2023'TE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66'SI BENZİNLİ

Trafikte kaydı olan araçların çoğunluğu benzinli araçlardan oldu.

LPG’li araçlar ise diğerlerine kıyasla daha az oldu.

Ocak-aralık aylarında trafiğe kaydedilen 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li olarak sıralandı.