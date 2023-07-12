2023’te Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler

Avrupa'ya seyahat etmek isteyenlerin ihtiyaç duyduğu Schengen vizesi veya diğer ülkelerin vizelerini elde etmek son derece zor. Bu aşamada vizesiz ülkeler Türk vatandaşlarının imdadına yetişiyor.

Kaynak: Türk Hava Yolları Blogu

TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN AMERİKA ÜLKELERİ

Arjantin sınırlarında yer alan Ushuaia, dünyanın en güney noktasındaki yerleşim yeri ve Antarktika’ya çok yakın.

Türkiye’den vizesiz gidilebilen ülkeler arasında ne yazık ki Kuzey Amerika ülkeleri yok; ama tüm rengi ve ahengiyle Güney ve Orta Amerika sizleri bekliyor.

TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ LİSTESİ

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad, Tobago, Uruguay, Venezuela.

GÜNEY AMERİKA’DA GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER

Lima, Peru’da bulunan ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olan Machu Picchu, Güney Amerika’da görülecek yerler arasında ilk sıralarda.

Hem UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde hem de Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında yerini almayı başarmış, Brezilya ile Arjantin arasında konumlanan Iguazu Şelaleleri’ni listenize eklemeyi unutmayın.

“Dünyanın sonu” olarak anılan, Güney Amerika’nın en güneyindeki şehir Ushuaia’nın büyüsüne kapılmadan dönmek haksızlık olur.

O kadar gitmişken Brezilya, Peru gibi tam dokuz ülkenin sınırlarına yayılmış devasa Amazon Ormanları’nı keşfetmek farz gibi.

Ayrıca gitmeden önce iklim, göç ve coğrafi koşulların şekillendirdiği zengin Güney Amerika mutfağı hakkında fikir edinmek için Eşsiz lezzetleriyle Güney Amerika mutfağı yazımıza göz atmanızı öneririz.

TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN ORTA AMERİKA ÜLKELERİ LİSTESİ

Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Meksika (E-vize), Nikaragua, Panama, St. Christopher ve Nevis, St Lucia.

ORTA AMERİKA’DA GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER

Kosta Rika, Panama, Belize ve Guatemala, gezginler açısından bölgenin en gözde ülkeleri.

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlayan ve “mühendislik harikası” olarak anılan Panama Kanalı, pek çok bakımdan ilgi çekici ve görülmeye değer bir yer.

Vizesiz gidilebilen ülkeler arasındaki Kosta Rika’nın kuzeyinde yer alan Arenal Volkanı, 2010’dan bu yana aktif olmamasına rağmen büyülü bir manzara sunmaya devam ediyor. Eteklerindeki yağmur ormanlarının arasından yükselen Arenal Volkanı bölgesinde teleferik, zip-line ve asma köprüler üzerinde yürüyüş turları da yapılıyor. Yine bölgedeki La Fortuna Şelaleleri, cennetten kopup gelmiş gibi.

VİZESİZ AVRUPA ÜLKELERİ

Sırbistan, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra gece hayatına meraklı olanlar için de oldukça renkli etkinlikler vadediyor.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Belarus, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

AVRUPA’DA HANGİ ÜLKEDE, NE YAPMALI?

Vizesiz Balkan ülkeleri arasındaki Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya, Türkiye vatandaşlarından 90 güne kadar vize istemiyor. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya yılın her mevsimi gidilebilir. Kosova ise biraz soğuk, dolayısıyla kayak tatili için gitmiyorsanız bahar aylarını beklemekte fayda var.

Diğer vizesiz Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ’a 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz gidilebiliyor.

Karadağ hem yaz hem de kış turizmi için oldukça cazip bir ülke. Yazın dalış, sörf ve yelken gibi sporlar rağbet görüyor. Vizesiz Karadağ keşfiniz öncesi Kusursuz plajlar diyarı: Karadağ yazımıza göz atabilirsiniz.

Sırbistan, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra gece hayatına meraklı olanlar için de oldukça renkli etkinlikler vadediyor.

Hüznü her dem baki Bosna Hersek vizesiz gidilen balkan ülkeleri arasında ve kendine has, olgunlaşmış bir ruh taşıyor. Kültürel yapısıyla bize hiç yabancı olmayan ülkenin başkenti Saraybosna, bir hafta sonu gezilip görülmeyi hak ediyor.

Yine vizesiz Balkan ülkeleri arasında yer alan Kuzey Makedonya Roma, Bizans ve Osmanlı’nın zengin mirasını barındıran bir kültür mozaiği. Özellikle başkent Üsküp görülmeye değer.

TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN ASYA ÜLKELERİ LİSTESİ

Vizesiz ülkeler 2023 listemizin Asya ayağında şu ülkeler yer alıyor: Azerbaycan, Brunei, Sri Lanka, Ürdün, Kırgızistan, Kazakistan, Japonya, İran, Lübnan, Gürcistan, Irak (Sınır kapısında vize), Katar (Sınır kapısında vize), Filipinler, Hong Kong, Bahreyn (Sınır kapısında vize), Güney Kore, Özbekistan, Moğolistan, Endonezya (Sınır kapısında vize), Tayland, Singapur.

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşimin olduğu Ürdün’ün başkenti Amman’ın milattan önce 7000’lerde kurulduğu sanılıyor. Bugün aktif yaşamın devam ettiği dünyanın en eski şehirlerinden Amman kâmil bir bilge gibi, bildiğini ziyaretçilerine aktarmayı bekliyor. Ürdün, 90 güne kadar vizesiz gezilebiliyor.

Vizesiz gidilen ülkeler listemizde bulunan kuzeydoğu komşumuz Gürcistan, Kafkas dağlarının arasına gizlenmiş köyleri, dingin şehirleri, kış sporlarına olanak sağlayan merkezleri ve Karadeniz kıyısındaki kumsallarıyla görülmeye değer. Detaylar için Gürcistan’da her mevsim ayrı güzel yazımıza bekleriz.

Arap yarımadasının cazibe merkezlerinden Katar’ın çölde safarisi, The Pearl Adası ve Barzan Kuleleri keşfe değer. Orta Doğu’nun bu canlı şehrinin gece hayatı da oldukça meşhur.

TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN AFRİKA ÜLKELERİ

Botsvana, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti (Sınır kapısında vize), Kenya (E-vize), Libya, Mauritius, Seyşeller, Güney Sudan (Sınırda vize), Svaziland, Sao Tome ve Prinsipe, Tunus ve Zambiya.

Afrika’da Türkiye’den vize istemeyen ülkeler arasında en popüler olanlar Kenya, Güney Afrika ve Fas. Tek tek bakalım:

Üç ayrı başkenti bulunan Güney Afrika’nın her başkenti ayrı güzel, görülmeye değer. Yine de tek atımlık kurşununuz varsa tercihiniz İstanbul’dan 13 saatlik direkt uçuşla varabileceğiniz Cape Town olabilir.

Vizesiz ülkeler 2023 listemizde bulunan ve Afrika kıtasının doğusunda yer alan Kenya Cumhuriyeti, hayvan çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri. Derin denizlerde dalış yapmak, eşsiz bir safari deneyimi ve ulusal parklarda kaybolmak için Kenya’dan daha iyi bir adres yok.

Türkiye’den vize istemeyen Fas, Afrika kıtasında yer almasına rağmen Afrika Birliği’ne üye olmayan tek ülke. Sıra dışı kültürel kodları, eski ve dar sokakları, tarihi yapılarıyla Rabat, Kazablanka ve Marakeş en popüler şehirler. İstanbul-Kazablanka arası aktarmasız uçuşlar 5 saat sürüyor, en uygun Kazablanka uçak bileti burada.

VİZESİZ SEYAHAT NEDİR?

Bazı ülkeler sahip olduğunuz pasaportu vizeden muaf tutabilir. Bu seyahatler vizesiz seyahat olarak değerlendirilir. Vizesiz seyahat edilebilen ülkelere yalnız pasaportunuzla, hatta kimi ülkelerde pasaporta da ihtiyaç duymadan giriş yapabilirsiniz.

PASAPORTSUZ SEYAHAT MÜMKÜN MÜ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bazı ülkelere pasaportsuz seyahat edebilir. Bu seyahatlerde resmi kimlik yeterlidir. Pasaport olmadan seyahat etmek istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti yeni tip fotoğraflı ve çipli kimliğinizin olması gerekmektedir.

PASAPORTSUZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova. Pasaport olmadan seyahat etmek istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti yeni tip fotoğraflı ve çipli kimliğinizin olması gerekmektedir.

TÜRKİYE’DEN KİMLİKLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

2023’te Türkiye’den kimlikle gidilebilen ülkeler KKTC, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova.

YEŞİL PASAPORTLA VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?

Yeşil pasaportla vizesiz Avrupa ülkeleri: Almanya (90 gün), Andorra (90 gün), Avusturya (90 gün), Azerbaycan (90 gün), Arnavutluk (90 Gün), Belçika (90 gün), Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün), Bosna-Hersek (90 Gün), Bulgaristan (90 gün), Çek Cumhuriyeti (90 gün), Danimarka (90 gün), Estonya (90 gün), Finlandiya (90 gün), Fransa (90 gün), Gürcistan (90 Gün), Hollanda (90 gün), Hırvatistan (90 gün), İspanya (90 gün), İsveç (90 gün), İsviçre (90 gün), İtalya (90 gün), İzlanda (90 gün), Karadağ (90 Gün), KKTC (Serbest Dolaşım), Kosova (90 Gün), Letonya (90 gün), Lihtenştayn (90 gün), Litvanya, Lüksemburg (90 gün), Macaristan (30 gün), Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün), Malta, Moldova (90 gün), Monako (90 gün), Norveç (90 gün), Polonya (90 gün), Portekiz (90 gün), Romanya (90 gün), San Marino (90 gün), Sırbistan (90 Gün), Slovakya (90 gün), Slovenya (90 gün), Vatikan (90 gün), Yunanistan (90 gün).

Yeşil pasaportla vizesiz Asya ülkeleri: Bahreyn (90 güne kadar), Bangladeş (90 Gün), Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün), Çin (30 Gün), Doğu Timor (30 Gün), Endonezya (14 Gün), Filipinler (30 Gün), Filistin (30 Gün), Hong Kong (90 Gün), Irak (30 Gün), İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün), İsrail (90 Gün), Japonya (90 Gün), Kamboçya (90 Gün), Katar (90 Gün), Kazakistan (30 Gün), Kırgızistan, Kuveyt (90 Gün), Güney Kore (90 Gün), Lübnan (90 Gün), Makau (30 Gün), Maldivler (30 Gün), Malezya (90 Gün), Moğolistan (30 Gün), Myanmar (internetten vize 28 Gün), Nepal (Kapıda vize), Pakistan (90 Gün), Rusya (30 Gün internetten elektronik vize), Singapur (90 Gün), Sri Lanka ( 30 Gün), Suriye (90 Gün), Tacikistan (60 Gün), Tayland (90 gün), Tayvan (30 Gün – sınırda vize), Türkmenistan (30 Gün), Umman, Ürdün (90 Gün), Vietnam (90 Gün), Yemen (30 Gün).

Yeşil pasaportla vizesiz Afrika ülkeleri: Botsvana (90 Gün), Cezayir (90 gün), Cibuti (90 gün), Fas (90 Gün), Fildişi Sahili, Gana (60 gün), Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün), Kamerun (90 Gün), Kenya (90 gün), Komor Federe İslam Cumhuriyeti, Libya (90 Gün), Madagaskar (90 Gün), Mauritius (30 Gün), Moritanya (90 gün), Mozambik (30 Gün), Mısır (90 gün), Ruanda, Senegal, Seyşeller (90 Gün), Güney Sudan (30 Gün), Svaziland (30 Gün), Tanzanya (90 gün), Togo, Tunus (90 Gün), Yeşil Burun Adaları, Zambiya (30 Gün), Zimbabve.

Yeşil pasaportla vizesiz Güney Amerika ülkeleri: Arjantin (90 Gün), Bolivya (90 Gün), Brezilya (90 Gün), Ekvador (90 Gün), Kolombiya (90 Gün), Paraguay (90 Gün), Peru (90 Gün), Şili (90 Gün), Uruguay (90 Gün), Venezuela (90 Gün).

Yeşil pasaportla vizesiz Kuzey Amerika ülkeleri: Antigua ve Barbuda (6 Ay), Aruba (90 Gün), Bahamalar, Barbados (90 Gün ), Belize (90 Gün), Britanya Virjin Adaları (30 Gün), Curaçao (30 Gün), Dominika (21 Gün), Dominik Cumhuriyeti (30 Gün), El Salvador (90 Gün), Grenada, Guatemala (90 Gün), Guyana (90 Gün), Haiti (90 Gün), Hollanda Antilleri, Honduras (90 Gün), Jamaika (90 Gün), Kosta Rika (30 Gün), Küba, Meksika (90 Gün), Nikaragua (90 Gün), Panama (6 Ay), Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün), Saint Lucia (6 Hafta), Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün), Sint Maarten (30 Gün), Trinidad ve Tobago (30 Gün), Turks ve Caicos Adaları (90 Gün).