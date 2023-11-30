2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme uygulamasından olan 'Spotify', Türkiye'de 2023'ün en çok dinlenen parçalarını açıkladı. Listede Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi rüzgarı esti.