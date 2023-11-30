2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme uygulamasından olan 'Spotify', Türkiye'de 2023'ün en çok dinlenen parçalarını açıkladı. Listede Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi rüzgarı esti.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
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2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 1

İşte Türkiye'de en çok dinlenen 10 parça:

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2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 2

10 - 24/7 - ALIZADE, BEGE

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2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 3

9 - VUR - BLOK3

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2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 4

8 - Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz

5/11
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 5

7 - Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

6/11
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 6

6 - Sevecek Sandım – Semicenk

7/11
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 7

5 - Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

8/11
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 8

4 - AFFETMEM - BLOK3

9/11
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 9

3 - NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

10/11
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 10

2 - Yana Yana - Semicenk, Reynmen

11/11
2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı 11

1 - Aşkın Olayım - Simge Sağın

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