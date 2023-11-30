2023'ün en çok dinlenenleri belli oldu. Listede Icardi rüzgarı

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme uygulamasından olan 'Spotify', Türkiye'de 2023'ün en çok dinlenen parçalarını açıkladı. Listede Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi rüzgarı esti.
İşte Türkiye'de en çok dinlenen 10 parça:
10 - 24/7 - ALIZADE, BEGE
9 - VUR - BLOK3
8 - Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
7 - Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
6 - Sevecek Sandım – Semicenk
5 - Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
4 - AFFETMEM - BLOK3
3 - NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
2 - Yana Yana - Semicenk, Reynmen
1 - Aşkın Olayım - Simge Sağın