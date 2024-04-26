20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör

20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör
Kaynak: AA
Başkentte 20. Ankara Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 1

ATO Congresium’da düzenlenen bu etkinlikte, 350 yazar, okurlarıyla buluşacak.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 2

Onur konuğu olarak Prof. Dr. Celal Şengör ve uluslararası onur konuğu olarak deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katılacak. Fuarın konuk ülkesi ise Japonya olarak belirlendi.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 3

Fuar koordinatörü Remzi Çayır, fuarda her kesime yönelik kitapların bulunduğunu belirterek, “Amacımız geniş kitlelere kitabı ulaştırmak. Yazarla okuyucuyu aynı mekanda buluşturmak.” dedi.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 4

Bu yılki fuar, 400’e yakın yayınevinin temsil edildiği bir etkinlik olup, imza günleri, söyleşiler, konferanslar, paneller gibi 1000’den fazla etkinlik düzenlenecek.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 5

Ayrıca, fuar kapsamında “kuşatMA Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası” adlı kitap da yer alıyor.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 6

Bu kitap, Gazze’de 7 Ekim tarihinde başlayan İsrail saldırılarını takip eden habercilerin anılarını anlatıyor.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 7

Bu eser, İsrail’in Gazze halkına uyguladığı insanlık dışı zulmü ve habercilerin gözünden yazılmış bir kitap olarak öne çıkıyor.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 8

Kitapta, Türkiye, Azerbaycan ve Filistin’den 68 gazetecinin anılarına yer veriliyor. Ayrıca, kitap, o bölgede görev yaparken şehit olan meslektaşlarına ithaf ediliyor.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 9

Türk medyasının, İsrail’in Gazze’deki zulmünü en iyi şekilde anlattığını vurgulayan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, “Günlerce, aylarca orada görev yaptılar. Uluslararası mahkemelere de belge niteliğinde olabilecek bir kitap.” ifadesini kullandı.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 10

Bu kitap, Aralık 2023’te başlayan hazırlıkların ardından bugün açılan kitap fuarıyla okuyucularla buluştu.

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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 11
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 12
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 13
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 14
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 15
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 16
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 17
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 18
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 19
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 20
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 21
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20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör 22
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