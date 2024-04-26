20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör

ATO Congresium’da düzenlenen bu etkinlikte, 350 yazar, okurlarıyla buluşacak.
Onur konuğu olarak Prof. Dr. Celal Şengör ve uluslararası onur konuğu olarak deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katılacak. Fuarın konuk ülkesi ise Japonya olarak belirlendi.
Fuar koordinatörü Remzi Çayır, fuarda her kesime yönelik kitapların bulunduğunu belirterek, “Amacımız geniş kitlelere kitabı ulaştırmak. Yazarla okuyucuyu aynı mekanda buluşturmak.” dedi.
Bu yılki fuar, 400’e yakın yayınevinin temsil edildiği bir etkinlik olup, imza günleri, söyleşiler, konferanslar, paneller gibi 1000’den fazla etkinlik düzenlenecek.
Ayrıca, fuar kapsamında “kuşatMA Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası” adlı kitap da yer alıyor.
Bu kitap, Gazze’de 7 Ekim tarihinde başlayan İsrail saldırılarını takip eden habercilerin anılarını anlatıyor.
Bu eser, İsrail’in Gazze halkına uyguladığı insanlık dışı zulmü ve habercilerin gözünden yazılmış bir kitap olarak öne çıkıyor.
Kitapta, Türkiye, Azerbaycan ve Filistin’den 68 gazetecinin anılarına yer veriliyor. Ayrıca, kitap, o bölgede görev yaparken şehit olan meslektaşlarına ithaf ediliyor.
Türk medyasının, İsrail’in Gazze’deki zulmünü en iyi şekilde anlattığını vurgulayan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, “Günlerce, aylarca orada görev yaptılar. Uluslararası mahkemelere de belge niteliğinde olabilecek bir kitap.” ifadesini kullandı.
Bu kitap, Aralık 2023’te başlayan hazırlıkların ardından bugün açılan kitap fuarıyla okuyucularla buluştu.