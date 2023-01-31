2023'ün en çok kazandıran 10 işi belli oldu. İşte uzaktan çalışılabilen meslekler

İndeed'in araştırmsına göre; ABD'de teknoloji ve sağlık sektörü çalışanları, bugün piyasada en yüksek maaş alan ve en çok aranan çalışanlar arasında. Ek olarak, güneş enerjisi danışmanlarına olan talep yoğunlaşıyor.

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN ON İŞ VE ALDIKLARI MAAŞLAR

1. Full stack developer

Ortalama yıllık maaş: $129,637



2. Data engineer (Veri Mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $135,260

3. Cloud engineer (Bulut Mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $133,114

4. Psychiatric nurse (Psikiyatri hemşiresi)

Yıllık ortalama maaş: $109,739

5. Senior product manager (Ürün müdürü)

Yıllık ortalama maaş: $147,135

6. Back-end developer

Yıllık ortalama maaş:$148,827

7. Site reliability engineer (Site güvenilirliği mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $153,134

8. Machine learning engineer (Makine öğrenimi mühendisi)

Yıllık ortalama maaş: $153,252

9. Psychiatric mental health nurse practitioner (Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşiresi Uygulayıcısı)

Yıllık ortalama maaş: $134,011

10. Product designer (Ürün tasarımcısı)

Yıllık ortalama maaş: $121,363