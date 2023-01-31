31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

2023'ün en çok kazandıran 10 işi belli oldu. İşte uzaktan çalışılabilen meslekler

Indeed ABD'de 2023'ün en iyi işleri listesini yayınladı. Maaş, işveren talebi ve uzaktan çalışabilme kriterine göre sıralan meslekler listesinin zirvesini oyun sektörü aldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:25
Takip Et

2023'ün en çok kazandıran 10 işi açıklandı

2023'ün en çok kazandıran 10 işi belli oldu. İşte uzaktan çalışılabilen meslekler
+
Aa
-

İndeed'in araştırmsına göre; ABD'de teknoloji ve sağlık sektörü çalışanları, bugün piyasada en yüksek maaş alan ve en çok aranan çalışanlar arasında. Ek olarak, güneş enerjisi danışmanlarına olan talep yoğunlaşıyor. 

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN ON İŞ VE ALDIKLARI MAAŞLAR

1. Full stack developer
Ortalama yıllık maaş: $129,637

2. Data engineer (Veri Mühendisi)
Yıllık ortalama maaş: $135,260

3. Cloud engineer (Bulut Mühendisi)
Yıllık ortalama maaş: $133,114

4. Psychiatric nurse (Psikiyatri hemşiresi)
Yıllık ortalama maaş: $109,739

5. Senior product manager (Ürün müdürü)
Yıllık ortalama maaş: $147,135

6. Back-end developer
Yıllık ortalama maaş:$148,827

7. Site reliability engineer (Site güvenilirliği mühendisi)
Yıllık ortalama maaş: $153,134

8. Machine learning engineer (Makine öğrenimi mühendisi)
Yıllık ortalama maaş: $153,252

9. Psychiatric mental health nurse practitioner (Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşiresi Uygulayıcısı)
Yıllık ortalama maaş: $134,011

10. Product designer (Ürün tasarımcısı)
Yıllık ortalama maaş: $121,363

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
2
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
3
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
4
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.