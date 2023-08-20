2023'ün en iyi bilgisayar oyunları belli oldu

2023 yılında dünyada en çok oynanan 'gamer'' favorisi ilk 5 oyun belli oldu. Oyun severlerden tam not alan, oynadığınıza asla pişman olmayacağınız, harika grafik tasarımları ve olay örgüleriyle farklı kategorilerde favoriniz olacak 5 oyun.

2023'ün en iyi bilgisayar oyunları belli oldu

Oyunlar, sadece eğlenmekle kalmayıp aynı zamanda kafa dağıtmak ve stres azaltmak için de en iyi aktivitelerden birisi. Özellikle arkadaşlar ile birlikte yapıldığında daha eğlenceli bir hale gelen bu aktivite. İnsanların birbiriyle bağlantı kurmasına ve zaman geçirmesine de aracılık yapar.

Eğer kafa dağıtmak, stres azaltmak, eğlenmek, güzel vakit geçirmek istiyorsanız bu haber tam da size göre.

Aydınlık’tan Sariye Nur Dönmez’in derlediği habere göre, 2023 yılının en çok tercih edilen 5 oyunu:

BU YILIN EN ÇOK OYNANAN OYUNLARINDAN BİRİ FORZA HORIZON 5:

Playgourd Games'in geliştirdiği oyun piyasaya çıktığı günden bugüne sevilen oyunlar listesinde adından söz ettirmeyi başarıyor. Yüksek grafik kalitesiyle de daha heyecanlı ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor. Bir yarış oyunu olarak tasarlanmış bu oyunda dilerseniz sadece sürüş yapabileceğiniz farklı modlar da bulunuyor. Ayrıca arabaların modellemesinin gerçekçiliği de hayran bırakıyor.

forza-horizon8.jpg

BU YILIN EN ÇOK KONUŞULAN OYUNU : STARFIELD

Starfield : Son dönemlerin adından en çok söz ettiren oyunu, Starfield 2018 yılında E3 oyun fuarında duyuruldu ancak o günden bugüne piyasaya çıkış tarihi iki kez ertelendi.

Bethesda Game Studios resmi hesabından yapılan 16 Ağustos tarihli duyuruya göre; Xbox Series : X ve S ön yüklemeye başladı. PC tarafındaysa Windows PC oyuncularına öncelik tanındı. Steam kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekiyor. Steam için ön yükleme tarihi 30 Ağustos ''Oyunun piyasaya geç sürülmesi bir PR çalışması mıydı?'' İşte bu sorunun yanıtı hiçbir zaman bilinmeyecek.

starfield000.jpg

KOZMİK DÜNYALARI SEVİYORSANIZ SİZİN OYUNUNUZ COCOON

Cocoon: Jeppe Carlsen imzası taşıyan, evren içinde evren keşfetmenize olanak tanıyan entresan bir yaratıcılıkla geliştirilen oyun kozmik bir gizem taşıyor. 29 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Xbox one, Xbox Series: X ve S, Game Pass, PlayStation 4, 5 Nintendo, ve Steam'de keyifle oynayabilirsiniz.

cocoon.jpg

Atomic Heart : Mudfish imzalı bir oyun tamamen strateji ve hayatta kalma üzerine geliştirilen oyun, grafik kalitesiyle oyun severlerden tam puan aldı.

Senaryo şöyle ; Bir virüsün bilinçli olarak yaygınlaştırıldığı dünyada ajan görevindesiniz. Dünya'nın kötü kaderini değiştirmek de sizin elinizde. Topladığınız ipuçları ve elde ettiğiniz materyallerle zamanınız tükenmeden görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz.

atomic77-002.jpg

Stalker Heart Of Chornobyl 2 : Hikayeli bir FPS oyunu olarak oyunseverlere sunulan bu oyun, full paket yüksek dinamikli bir oyun GSC Game World tarafından geliştirildi. Xbox : X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oyunculara sunuluyor.

stalker88.jpg

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Balıkesir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına müdahaleler sürüyor Güncel
Balıkesir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına müdahaleler sürüyor
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 5 günlük yaşam savaşını kaybetti Güncel
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Milli Takım 2'de 2 yaptı. Azerbaycan'ı da devirdik Spor
Milli Takım 2'de 2 yaptı. Azerbaycan'ı da devirdik
Alperen Berber dünya şampiyonu oldu Spor
Alperen Berber dünya şampiyonu oldu
3 plaj resmen kapatıldı. Masmavi deniz kan kırmızısına boyandı Güncel
3 plaj resmen kapatıldı. Masmavi deniz kan kırmızısına boyandı
Mahfi Eğilmez dövizde yaşanacakları açıkladı. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’ı kaldıracağını duyurmuştu Ekonomi
Mahfi Eğilmez dövizde yaşanacakları açıkladı. Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’ı kaldıracağını duyurmuştu
Beşiktaş golü erken buldu. Colley sahnede Spor
Beşiktaş golü erken buldu. Colley sahnede