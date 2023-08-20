2023'ün en iyi bilgisayar oyunları belli oldu

Oyunlar, sadece eğlenmekle kalmayıp aynı zamanda kafa dağıtmak ve stres azaltmak için de en iyi aktivitelerden birisi. Özellikle arkadaşlar ile birlikte yapıldığında daha eğlenceli bir hale gelen bu aktivite. İnsanların birbiriyle bağlantı kurmasına ve zaman geçirmesine de aracılık yapar.

Eğer kafa dağıtmak, stres azaltmak, eğlenmek, güzel vakit geçirmek istiyorsanız bu haber tam da size göre.

Aydınlık’tan Sariye Nur Dönmez’in derlediği habere göre, 2023 yılının en çok tercih edilen 5 oyunu:

BU YILIN EN ÇOK OYNANAN OYUNLARINDAN BİRİ FORZA HORIZON 5:

Playgourd Games'in geliştirdiği oyun piyasaya çıktığı günden bugüne sevilen oyunlar listesinde adından söz ettirmeyi başarıyor. Yüksek grafik kalitesiyle de daha heyecanlı ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor. Bir yarış oyunu olarak tasarlanmış bu oyunda dilerseniz sadece sürüş yapabileceğiniz farklı modlar da bulunuyor. Ayrıca arabaların modellemesinin gerçekçiliği de hayran bırakıyor.

BU YILIN EN ÇOK KONUŞULAN OYUNU : STARFIELD



Starfield : Son dönemlerin adından en çok söz ettiren oyunu, Starfield 2018 yılında E3 oyun fuarında duyuruldu ancak o günden bugüne piyasaya çıkış tarihi iki kez ertelendi.

Bethesda Game Studios resmi hesabından yapılan 16 Ağustos tarihli duyuruya göre; Xbox Series : X ve S ön yüklemeye başladı. PC tarafındaysa Windows PC oyuncularına öncelik tanındı. Steam kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekiyor. Steam için ön yükleme tarihi 30 Ağustos ''Oyunun piyasaya geç sürülmesi bir PR çalışması mıydı?'' İşte bu sorunun yanıtı hiçbir zaman bilinmeyecek.

KOZMİK DÜNYALARI SEVİYORSANIZ SİZİN OYUNUNUZ COCOON



Cocoon: Jeppe Carlsen imzası taşıyan, evren içinde evren keşfetmenize olanak tanıyan entresan bir yaratıcılıkla geliştirilen oyun kozmik bir gizem taşıyor. 29 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürüldü. Xbox one, Xbox Series: X ve S, Game Pass, PlayStation 4, 5 Nintendo, ve Steam'de keyifle oynayabilirsiniz.

Atomic Heart : Mudfish imzalı bir oyun tamamen strateji ve hayatta kalma üzerine geliştirilen oyun, grafik kalitesiyle oyun severlerden tam puan aldı.



Senaryo şöyle ; Bir virüsün bilinçli olarak yaygınlaştırıldığı dünyada ajan görevindesiniz. Dünya'nın kötü kaderini değiştirmek de sizin elinizde. Topladığınız ipuçları ve elde ettiğiniz materyallerle zamanınız tükenmeden görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz.

Stalker Heart Of Chornobyl 2 : Hikayeli bir FPS oyunu olarak oyunseverlere sunulan bu oyun, full paket yüksek dinamikli bir oyun GSC Game World tarafından geliştirildi. Xbox : X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oyunculara sunuluyor.