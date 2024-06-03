2024-ALES/2 başvuruları başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
2024-ALES/2 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları, 28 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM, sınava dair bi duyuru yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, adayların bugünden itibaren 12 Haziran'a kadar sınava başvurabileceği belirtildi.

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Adayların, 28 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceği de eklendi.

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