2024 AÖF yaz okulu sınav takvimi açıklandı

Açıköğretim Fakültesi'nin yaz okulu programı kapsamında gerçekleştirilecek olan sınavlar, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü öğrencilerin bilgi birikimlerini ölçmek üzere düzenlenecek. Yaz dönemi boyunca alınan derslerin değerlendirilmesi bu sınav ile yapılacak olup, öğrencilerin akademik başarılarını belirleyici bir rol oynayacak. Sınav, belirlenen tarihte tek seferde ve tek oturum halinde icra edilecek, öğrencilerin yaz sömestr süresince gösterdikleri çabaların sonucunu ortaya koyacak.

KAYIT İŞLEMLERİ VE DERS SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıköğretim Fakültesi'nin yaz okulu programına kayıtlar bu yıl 1 ve 5 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler, belirlenen son tarihe kadar ders seçimlerini gerçekleştirdiler. Kayıt sürecinde, daha önceki dönemlerde başarısız oldukları dersleri tekrar alarak notlarını iyileştirme fırsatı buldular.

Yaz okulu dönemi sınavları, tek bir oturumda yapılacak ve öğrencilerin başarı puanları sadece bu sınav sonuçlarına göre hesaplanacak. Sınav sonuçları, yaz okulu başarı durumlarını %100 etkileyecek şekilde planlandı. Dolayısıyla, öğrencilerin yaz okulundaki genel başarıları, sınavdaki performansları ile doğrudan ilişkili olacak.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Yaz okulu sınavları yaklaşırken, öğrencilerin her bir ders için 20 soruluk bir maratonla karşı karşıya kalacakları belirtildi. Sınavlar sırasında öğrencilere her ders için yalnızca 30 dakika tanınacak ve bu kısa süre içinde tüm soruları cevaplamaları bekleniyor.