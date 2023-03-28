﻿Fransa yine kazandı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplu sonuçlar

EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında, B, E, F ve G gruplarında maçlar yapıldı.

B Grubu'nda İrlanda'ya konuk olan son Dünya Kupası finalisti Fransa, 50. dakikada Benjamin Pavard'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan Fransa, grupta liderliğini korudu.

Grubun diğer mücadelesinde ise Hollanda, ağırladığı Cebelitarık'ı 23. dakikada Memphis Depay, 50. ve 82. dakikalarda Nathan Ake'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

Elemelerde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İrlanda-Fransa: 0-1

Hollanda-Cebelitarık: 3-0

E Grubu

Moldova-Çekya: 0-0

Polonya-Arnavutluk: 1-0

F Grubu

İsveç-Azerbaycan: 5-0

Avusturya-Estonya: 2-1

G Grubu

Karadağ-Sırbistan: 0-2

Macaristan-Bulgaristan: 3-0