2024 hac kontenjanı belli oldu. Resmen duyuruldu

Suudi Arabistan ile 2024 yılı hac protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beraberindeki heyet ile 2024 hac organizasyonuna ilişkin gittiği Cidde'de, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2023 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Türkiye nüfusuna göre kotanın güncellenmesi ve kontenjanın artırılması talebinde bulundu.

Bakan Rabia, gelecek yıllarda Türkiye'ye sağlanan kontenjanın artırılması yönünde çalışmalara başladıklarını belirtti.

KONTENJAN BELLİ OLDU

Görüşmeler sonrası Erbaş ve Rabia arasında 2024 yılı hac protokolü imzalandı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protokolün hayırlı olmasını dileyerek 2024'te hac kontenjanının 83 bin 430 olarak belirlendiğini kaydetti.