2024 hac kurası yarın çekilecek! Sonuçlar e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek.
Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası yarın çekilecek. Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek.
Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.